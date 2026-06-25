6飆股「抓去關」新名單　被動元件天二科技明起二度處置到7／9

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）
記者陳瑩欣／台北報導
證交所、櫃買中心今（25）日公告共新增6檔處置股，處置期皆由明（26）日起關到7月9日止，其中被動元件飆股天二科技（6834）因列二度處置分盤交易20分鐘撮合一次最重，其餘5檔皆為5分鐘撮合。
6檔新增處置股明細如下：
強茂（2481）：5分鐘撮合
原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達33.06%；且今日之週轉率為16.47%
柏承（6141）：5分鐘撮合
原因：最近90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達279.37%
天二科技（6834）：20分鐘撮合
原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達41.99%，且今日之週轉率為17.32%；最近30、60、90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅各達160.93%、314.14%與313.46%
台半（5425）：5分鐘撮合
原因：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達27.09%，當日週轉率達13.32%
彩富（5489）：5分鐘撮合
原因：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達55.46%；當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大21.14倍
漢達生技（6620）：5分鐘撮合
原因：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達34.24%
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