立凱電台灣新廠目標2027出貨　董座：力拚2028轉虧為盈

▲立凱電董事長張聖時。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

LFP鋰電池材料製造商立凱電（5227）今日舉行股東會，董事長張聖時報告中指出，美、中等國正迎來儲能電池爆發性成長，立凱電將加速推進台灣磷酸鐵前驅體建廠計畫，以年產能10萬噸為目標，全面卡位北美龐大的儲能與電動車市場商機，並確保北美產業龍頭地位，同時，他也喊出新廠目標2027年中出貨，希望力拚2028年本業能轉虧為盈。

張聖時於股東會報告中，引述產業數據與特斯拉執行長馬斯克的預言，美國若以太陽能板搭配磷酸鐵鋰（LFP）儲能電池，即足以供應全美用電。光是馬斯克計畫在美建設的100GW太陽能供應鏈，依比例將引申出300至400GWh的儲能電池與年約66萬至88萬噸的LFP材料需求。

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此外，因應AI數據中心帶來的缺電危機，燃氣輪機面臨交期拉長與價格暴漲，使「太陽能+儲能」供電方案更具經濟可行性。預期至2030年，美國本土儲能電池芯需求將達80至120GWh。

看好這波由儲能與電動車堆疊出的綠色商機，主要電池廠如LGES、三星與特斯拉等紛紛規劃在美建置合計達113GWh的儲能電芯產能。

張聖時透露，目前客戶端回饋的市場需求已高達30萬噸，為此，立凱電正規劃將台灣磷酸鐵廠產能拉升至10萬噸，預計可生產10萬噸LFP正極材料。

張聖時強調，美國對LFP材料的龐大胃口足以消化其全部產能，立凱電將透過快速擴產，積極放大產值並鞏固北美領先優勢。