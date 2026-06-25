我三大航航空貨運布局　可達桃機2040年貨運量達385萬噸的願景

▲左起長榮空運倉儲副總經理蘇俊名、華航姚善文協理、桃機余崇立副總經理、星宇吳慶麟經理。（圖／物流暨供應鏈協會）

記者張佩芬／台北報導

第二屆2026亞太智慧商業物流會展在桃園會展中心舉行，昨(24)日登場的「國際物流論壇International Logistics Forum」由台灣國際物流暨供應鏈協會籌辦，邀請桃園機場公司與華航、長榮、星宇航空貨運主管參與，根據三大航提供的訊息，估計將可充分配合桃園機場公司規劃的2040年貨運量達385萬噸的願景。

桃機余崇立副總經理主持第一場次「樞紐領航·貨暢全球：以桃園機場為核心的亞太航 空貨運共創戰略」，會中邀請華航貨運營業處姚善文協理、長榮空運倉儲蘇俊名副總經理及星宇航空貨運處吳慶霖經理三位擔任與談人。

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余崇立國籍航空未來機隊布局及淘汰換新的機隊及貨運擴展計畫，指出2025年桃園航空貨運量為250萬噸，較2024年成長10%，全球排名晉升至第九名，主要原因拜AI浪潮快速抬升出口比例，進出轉口量皆正成長，其中轉運佔比45%。

展望未來，新貨運園區將規劃為貨運站及支援輔助區、第二自貿港區將規劃為物流發展區及產業加值區，二者將是桃園機場貨運成長的雙引擎。

姚善文指出，亞太/北美/歐洲三區出口即占全球8成以上貨量，尤其亞太是所有區域中貨物輸出的核心，出口占全球43.6%。華航貨機機隊將由現有18架，於2030年起增加為26架。成為具規模的貨機機隊兼具大容量和載運效能，並提供覆蓋率高且綿密的全球航網。公司提供多元及客制化產品，包括包機/包艙/冷鏈溫控。

蘇俊名表示，長榮航空約130架機隊，配置含 12架７77F全貨機，由榮儲承擔關鍵的轉口處理節點。他指出，現在不是單純成長期，而是轉口能力必須提前部署的時點，榮儲轉口貨量穩定成長，成長率連年優於桃機整體，已成桃機轉口鏈關鍵節點。

轉口倉設計重點不是年平均，而是高峰日與波次重疊時的承載能力，榮儲未來的目標，不只是處理更多轉口貨，而是建立可預測、可調度、可擴充的轉口系統。

吳慶霖則表示，星宇機隊將有40架客機及10架全貨機，以因應航空貨運市場發展趨勢與變革。IATA提出未來的貨運設施將演變為「安全保全、綠能環保、自動化、全面連接與智能化」的綜合體。

因此星宇將會納入參考ITAT的建議方案，例如創新項目，包括建立未來貨運設施的行業標準框架、開發貨物追蹤、實時通知及連網設備的相關標準、實現「互動式貨物」的可視化與智能管理、危險品規則自動化、合規性驗證工具、地勤操作模擬等，致力於讓航空貨運變得「更簡單、更快、更聰明」。

由以上三家國籍航空所規畫發展的航空貨運機隊、航線布局、智慧化服務、轉口貨運處理、樞紐機場軟硬體設備等，將可充分配合桃園機場公司未來規劃2040年貨運量達385萬噸的願景。去年桃機貨運量約250萬公噸，星宇航空10架全貨機預計2028年開始交機。

論壇最後Q&A階段也針對桃園機場提升轉口貨運之障礙困難提出意見看法，包括土地與空間面積規劃、轉口作業效率提升等議題。