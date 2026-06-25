台船：無人艇不須塢位就可建造　今年仍以轉盈為目標

▲台船自主研發的無人船「奮進魔鬼魚號」。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台船(2208)今(25)日召開股東會，公司董事長陳政宏表示，海鯤號海測因氣候因素延誤，但只會差幾天，將力拼下半年順利交艦。總經理蔡坤宗則表示，行政院上周剛拍板提出的2100億元《國防自主無人載具採購特別條例》，公司目前雖然接單已經接到2030年第四季，但因無人艇不需要塢位就可建造，必要時也可以使用合作廠商場地，一年接造上百艘沒有問題。

海鯤號預計下個月開始做深海潛航，如果一切順利，第三季就可交艦。目前台船高雄廠接單接到2030年9月，基隆港接到同年年底。

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無人艇部分，船殼會由能做FRP的公司負責，台船主要負責設備組裝；由於無人艇體積小，不需要用到塢位，如果海軍要求交艦的時間早，還可以開兩條產線建造。

蔡坤宗今日在股東會上報告指出，除了無人艇，海巡署規劃為期9年「海域維權海巡艦艇艦造計畫」，將繼續建造2000、300、100噸級巡防艇，台船將積極爭取相關業。在商船部分，因為再接單就排到2031年，時間太長會增加營運風險，公司短期內不考慮接造。

由於目前手上的商船訂單都是以美元計價，美元貶值會造成公司匯兌損失，如果下半年匯率平穩，公司就可望轉虧為盈。