台中房市抗跌首選　西區草悟道「黃金10年」不墜

▲台中市西區坐擁草悟道、勤美誠品、美術館與科博館等無可取代的藝文綠帶。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市西區坐擁草悟道、勤美誠品、美術館與科博館等無可取代的藝文綠帶，向來是台中房市的指標蛋黃區。在地資深房仲店東直言，西區雖然面臨「首購族難進場、年輕人外流」的兩極化現象，但憑藉極其稀缺的土地與無可取代的居住質感，依然穩坐「老台中人」的換屋首選，房價展現出極強的抗跌韌性。

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攤開近期西區的交易輪廓，整體買氣呈現「穩中透堅」的態勢。永義房屋草悟道銳樸加盟店店東陳信宏表示：「由於西區發展早、生活機能成熟，房價基期相對較高，且並非炒作起來的價格，也因此形成了一道天然的購屋門檻。」

若要在西區尋覓屋齡較新的大樓，總價基本從2000多萬元起跳，對一般受薪階級與首購族而言負擔偏重。另外，預算有限的年輕人，往往不願屈就西區動輒30年以上的舊華廈，進而轉向外圍重劃區尋求嶄新的居住空間。

▲西區尋覓屋齡較新的大樓，總價基本從2000多萬元起跳，對一般受薪階級與首購族而言負擔偏重。（圖／記者陳筱惠攝）

陳信宏說，目前西區的買方輪廓，高度集中於具備一定資產實力的「老台中人」，購屋動機多為家族換屋，或是鎖定即將移民者釋出的稀有物件。其中，草悟道沿線一直是最炙手可熱的豪宅聚落，如「月光流域」等指標建案更是許多層峰人士的收藏品。

「這邊真的是釋出量極少。西區也已經沒什麼腹地可以蓋新的大樓了。」在此背景下，如「勤美之森」、「勤美之真」等挾帶品牌光環與絕佳地段的新成屋，便展現出強大的吸金能力。

▲永義房屋草悟道銳樸加盟店店東陳信宏認為，預期未來10年，西區依然會是台中房市中一顆保值的明珠。（圖／業者提供）

特別是針對市場需求調整坪數規劃的產品，更精準擊中了周邊舊大樓住戶「想留在西區，但渴望更新居住品質」的痛點，包含屋齡新一點的「東方博舍」、「櫻花科博之櫻」、中古屋「鄉林夏都」、「百達翡麗」等，詢問度都滿高，也出現西區的抗跌強度高。

談及大環境的影響，陳信宏觀察到：「近期商用不動產（如店面、透天）的交易量確實有感萎縮。背後主因在於資金流向的轉變，許多高資產客戶將資金轉入股市，追求更快速的變現度與較輕的稅賦負擔，導致房市資金受到部分排擠。」

儘管如此，西區房市在價格表現上依然抗跌，對於西區的未來，包含美術館、科博館、勤美誠品，都是不會變動的大型利多建設，生活機能便利等優勢，西區的藝文聚落與商業機能，讓市場仍抱持高度信心。陳信宏說，住在西區買的是「質感」，且預期未來10年，西區依然會是台中房市中一顆保值的明珠。

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