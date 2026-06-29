龍科三期「利多復活」　在地房仲點名2區受惠

▲桃園平鎮房市將受惠「龍科三期大復活」利多。（圖／台慶不動產提供）

記者項瀚／綜合報導

桃園房市受到科技產業布局帶動，其中最受矚目的話題之一，莫過於台積電進駐龍潭科學園區第三期計畫再度拍板，被市場形容為龍科三期「大復活」。隨著產業利多重新啟動，也讓鄰近的平鎮房市再度受到關注，尤其是南勢重劃區與即將登場的山仔頂重劃區，更被視為未來受惠區域。

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台慶不動產平鎮南勢中豐加盟店東涂德卿表示，雖然龍科三期利多近期才正式明朗化，但從區域發展角度來看，確實已經為市場注入新的想像空間，尤其南勢重劃區距離龍科三期車程約10分鐘，山仔頂重劃區則約8分鐘，未來產業發展所帶來的人口與居住需求，預期都將逐步外溢至平鎮地區。

涂德卿指出，南勢重劃區屬於發展相當成熟的重劃區，早年開發的社區屋齡大多已來到20年左右，目前中古大樓單價約落在每坪25至30萬元；而近5年內的新成屋則約32萬至35萬元，形成兩個不同價格帶。雖然區域已發展多年，但仍有部分大型土地尚未開發完成，未來仍具備持續建設空間。

除了住宅供給穩定外，南勢未來還有一項重要利多。涂德卿表示，新的平鎮區行政園區已接近完工，包括區公所、地政、戶政及相關行政機關都將陸續搬遷至南勢，未來將成為平鎮新的行政核心，生活機能與區域定位可望再進一步提升。

▲南勢重劃區屬於發展相當成熟的重劃區。（圖／台慶不動產提供）

至於市場高度期待的山仔頂重劃區，目前仍處於土地配回階段，預計近期完成配地作業。涂德卿表示，目前區內尚未正式出現建商推案，但已有部分大型地主掌握相當比例土地，未來開發規模值得期待。該區周邊屋齡5年內產品行情已來到每坪32至35萬元，若未來重劃區正式推案，預估新案價格有機會站上每坪35至38萬元。

不過，涂德卿也坦言，過去1年多來受到第七波信用管制影響，平鎮房市確實出現修正，以南勢重劃區為例，整體房價較高點回落約12%至15%。

涂德卿表示，南勢與山仔頂目前尚未反映龍科三期效益，反而處於利空修正後、利多尚未全面發酵的階段，從投資與自住角度來看，現階段房價已接近落底，加上未來產業、行政建設與重劃區開發等題材陸續到位，正是市場相對值得關注的時間點。

▲涂德卿相當看好南勢重劃區、山仔頂重劃區的房市展望。（圖／台慶不動產提供）

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