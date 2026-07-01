無溢價風險且績效勝大盤　統一台灣動力基金十年報酬率1698%

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

近期台股市熱絡，資金大舉湧入主動式ETF市場，主動式ETF常出現大幅溢價，造成部分投資人買在市價相對高點，投資專家指出，無暇關注ETF折溢價，不妨選擇同樣由主動式台股ETF經理人負責操作共同基金，以甫掛牌主動統一升級50(00403A)為例，負責經理人張哲瑋操盤的統一台灣動力基金近三年、五年、十年報酬率，分達到347.49%、447.10%、1,698.16%，遠勝全體主動式台股基金平均及大盤指數。

ETF對於投資人而言，可以透過券商下單相當便利， 然而，多數投資人在交易ETF時，往往只會關注股價漲跌，而忽略ETF的「折溢價」問題，當市場過熱時，投資人可能大量追價買進熱門ETF，導致股價漲高，偏離淨值，就會造成溢價擴大；反之，市場過度悲觀時，可能出現折價。

一旦忽略ETF的溢價狀況，價格偏高時進場，無形之中，墊高了投資成本，進而壓縮未來投資報酬，對於不想付出溢價額外投資成本，或是無暇關注ETF折溢價者，可以選擇同一位經理人所負責共同基金，基金只有收盤後價格，交易皆以淨值計算，無所謂折溢價風險，而績效一樣可以贏過大盤。

晨星統計至6/19數據，全市場主動式台股基金近三年、五年、十年平均報酬率，分別為281.69%、325.93%、969.25%，皆大幅優於加權指數及電子指數。細看個別基金，投資專家以掛牌首日就因突破台股成交量紀錄，而出現溢價的主動統一升級50(00403A)為例，統一00403A基金經理人張哲瑋操盤的統一台灣動力基金近三年、五年、十年報酬率，達到347.49%、447.10%、1,698.16%，遠勝全體主動式台股基金平均及大盤指數。

金管會鼓勵長期投資政策，開放符合條件的優秀基金推出TISA級別，提供基金投資人經理費率更低(<1%)的投資標的。統一台灣動力基金各方面表現皆達到發行TISA級別的標準，其TISA級別的經理費率甚至只有0.5%。惟須留意TISA級別僅限定期定額投資，但每筆最低扣款金額只要一千元，學生或小資族每月用一張藍色小朋友，就能執行長期理財規劃。

投資專家表示，定期定額是最佳的長期投資策略，可以透過微笑曲線攤平投資成本，協助投資人培養投資紀律，即便是投資新手也能輕鬆上手，尤其是在面對股市持續創高時，許多投資人會對布局時機猶豫不決，定期定額不需擇時進場的特性，有利於推動投資人踏出理財的第一步，展開自己的長期理財任務。



