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快訊／道瓊獨強漲逾670點！那指跌0.45%　台指期夜盤上演大逃殺

▲蘋果認晶片短缺暴跌，拖累台指期夜盤慘摔逾千點。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果認晶片短缺暴跌，拖累台指期夜盤慘摔逾千點。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美股25日盤中呈現明顯分歧走勢，儘管記憶體大廠美光（Micron）繳出亮眼財報，一度激勵市場對AI投資熱潮的信心，但蘋果（Apple）宣布調漲MacBook與iPad售價，並將原因歸咎於記憶體晶片供應緊張，反而引發市場擔憂晶片成本上升將侵蝕科技巨頭獲利能力，導致科技股賣壓湧現，那斯達克指數盤中震盪走低。

截至台灣時間25日晚間10時46分，道瓊工業平均指數上漲673.51點、漲幅1.30%，來到52,522.41點；標準普爾500指數上漲21.81點、漲幅0.30%，報7,380.03點；那斯達克綜合指數則下跌114.60點、跌幅0.45%，報25,362.04點，三大指數呈現漲跌互見格局。

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蘋果漲價衝擊市場情緒　科技股承壓

市場原本聚焦美光財報利多，帶動記憶體類股開盤強勢上攻，美光股價一度大漲近10%，Sandisk也曾勁揚逾10%。然而，蘋果宣布旗下MacBook及iPad產品調漲價格後，市場擔憂記憶體價格飆升恐壓縮終端產品獲利空間，導致科技股全面承壓。

蘋果股價盤中重挫超過5%，輝達（NVIDIA）跌幅一度接近3%，Alphabet及Meta也同步走弱。與科技股連動密切的費城半導體指數更由開盤大漲逾5%，隨後快速翻黑，成為拖累那斯達克表現的主要原因。

台積電ADR翻黑　台指期夜盤重挫

受到美國科技股賣壓影響，台積電ADR同步由紅翻黑，盤中跌逾1%，報436美元附近。由於台積電權重對台股影響巨大，也拖累台指期夜盤表現。

台指期夜盤原先跟隨美股開高，但隨著科技股賣壓擴大迅速轉弱，一度暴跌1216點至45,311點，跌破46,000點整數關卡；截至晚間10時46分左右，跌幅雖略有收斂，但仍重挫約千點，市場氣氛明顯轉趨保守。

法人指出，目前市場焦點已從AI需求是否放緩，轉向晶片供應吃緊可能帶來的成本壓力。若未來記憶體與半導體價格持續攀升，科技巨頭獲利能力恐面臨考驗，也將成為影響美股與台股後續走勢的重要觀察指標。

關鍵字： 美股走勢科技股賣壓蘋果漲價台積電ADR晶片供應

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