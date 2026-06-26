美國線7月漲價案馬士基不跟進　部分傳產業嫌運價過高暫停出貨

▲美國線7月漲價案馬士基不跟進。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

攬貨業超大型A公司負責人指出，以海洋聯盟為主的貨櫃船公司，這兩天報出美國線7月1日運價，美西每大箱要漲1400美元，美東漲1600美元，屆時美西收7500美元，美東9000美元，但是馬士基網上報價，美西僅收5200-5600美元，美東7000美元，比目前現貨市場美西6300、美東7500美元低2000美元左右，市場發展令人玩味。

B公司則指出，因美國10%臨時關稅7月24日到期，估計7月開始貨載會逐漸減少，在目前市場運價明顯偏高況下，部分傳產業已暫停出貨，現在就看7月底川普新關稅怎麼訂。

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A公司指出，從7月艙位預定狀況看，AI相關產品還是很暢旺，品項主要是伺服器、冷卻器與管線等，傳產業就沒那麼看好。目前卓越聯盟成員與赫伯羅德航運都還沒報價，觀望氣氛濃厚。B公司則表示，目前看下半年沒有那麼樂觀。

不過在大陸市場船公司就像大陸媒體形容的，運價還在瘋漲，物流巴巴報導指出，達飛航運宣佈7月10日起，亞洲、遠東及印度次大陸港口出口至美國及加拿大方向貨物(不含火奴魯魯及荷蘭港)上調旺季附加費(PSS)，每箱(20呎櫃)加收3600美元，每大箱加收4000美元，45呎高箱加收5050美元。

今年1月9日，上海航運交易所公布的今年第一次貨櫃運價指數，當時美西線每大箱運價是2218美元，美東3165美元，與目前運價相較，已經是2.8倍與2.4倍上漲。