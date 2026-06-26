快訊／郭明鑑請辭！　國泰金發聲明表達感謝





▲國泰世華銀行董事長郭明鑑請辭。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

國泰金（2882）今（26）日早晨6：50分發布重大訊息宣布金控董事、子公司國泰世華銀董事長及國泰私募股權董事郭明鑑請辭。

國泰世華銀董事長郭明鑑兼任世芯-KY（3661）一事，通報作業疏失，投信違反關係人利益迴避原則，全委、基金合計賠償約10億元，引爆國泰金董事長蔡宏圖胞弟、「三太子」蔡鎮宇衝國泰世華銀與郭明鑑肢體衝突事件，而金管會已主動表達正在國泰投信金檢中，透過實地查核方式釐清權責。

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眼前事態無法平息，快刀軌亂麻，由金控董事長蔡宏圖出面與郭明鑑懇談後，考量為避免造成社會上不良觀感，及影響本公司之良好聲譽，宣布郭明鑑請辭國泰金董事、子公司國泰世華銀行董事暨董事長，以及國泰私募股權股份有限公司董事等職務，並發出四點聲明。

國泰金對董事郭明鑑先生請辭一事聲明如下：

一、本公司向來恪遵公司治理相關規範、重視股東及客戶權益，係合法合規經營而享有盛譽之金控公司。

二、就近日因郭明鑑董事兼職引起社會上不同意見一事，經本公司蔡宏圖董事長與郭明鑑董事懇談後，郭董事考量為避免造成社會上不良觀感及影響本公司之良好聲譽，主動表達於即日起請辭所擔任本公司董事、子公司國泰世華銀行董事暨董事長及國泰私募股權股份有限公司董事之職務。

三、對於郭董事過往任職期間的優秀表現及以最高標準自律請辭，本公司深致謝忱，並擬聘請郭董事於辭任後擔任本公司之資深顧問，繼續為本公司提供專業諮詢服務。

四、 感謝各界的關心與指教。

國泰金融控股股份有限公司