內幕／郭明鑑兼職爭議燒半年　國泰蔡家3關鍵人物出手速拆彈

▲國泰金董事長蔡宏圖。（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

市值逾1.63兆元的國泰金（2882）子公司國泰世華銀董事長郭明鑑兼任國泰投信董事、國泰私募股權股份有限公司董事等要職，在國泰金集團扮演重要決策角色，不料在兼任世芯-KY（3661)獨立董事後，引爆一系列關係人交易爭端，事件延燒逾半年，在國泰「三太子」蔡鎮宇衝辦公室揮拳、國泰金董事長蔡宏圖出馬懇談後，郭明鑑今（26）日正式請辭，業界認為此宗危機處理，為國泰金副董事長蔡宗翰接班經營降低風險。

據了解，郭明鑑擔任獨董事宜因國泰金旗下子公司之間通報作業疏失，投信違反關係人利益迴避原則，8檔基金淨值全部重算，全委、基金合計賠償約10億元，引爆國泰金董事長蔡宏圖胞弟、「三太子」蔡鎮宇衝國泰世華銀與郭明鑑肢體衝突事件，而金管會已主動表達正在國泰投信金檢中，透過實地查核方式釐清權責。

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眼見事態無法平息，快刀軌亂麻，金控董事長蔡宏圖出面與郭明鑑懇談後，考量為避免造成社會上不良觀感，及影響本公司之良好聲譽，宣布郭明鑑請辭國泰金董事、子公司國泰世華銀行董事暨董事長，以及國泰私募股權股份有限公司董事等職務，並發出聲明。

其中，國泰金特別強調「郭董事過往任職期間的優秀表現及以最高標準自律請辭，本公司深致謝忱，並擬聘請郭董事於辭任後擔任本公司之資深顧問，繼續為本公司提供專業諮詢服務。」顯見郭明鑑仍是國泰金需要仰賴的對象。

金融圈對此事議論紛紛，由於國泰金集團盛傳分「老國泰、小王子、外籍兵團」等派，擁有花旗銀等外資圈顯赫背景的郭明鑑頓成箭靶，業界認為蔡宏圖此時出手危機處理，也同步為長子、國泰金副董事長蔡宗翰降低接班營運風險，助國泰金繼續往下走。

