快訊／台積電跌35元至2355　台股跌近600點「46K失守」

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股25日漲跌互見，日、韓股今（26日）早盤以下跌開出，台股今也開低，以下跌66.66點、46188.60點開盤，跌勢擴大，指數大跌近600點，46K失守，回測45600點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌30元來到2360元，跌幅1.26％，後再走跌至2355元；鴻海（2317）下跌2元至255.5元；聯發科（2454）下跌160元至4150元；廣達（2382）下跌4.5元來到362元；長榮（2603）下跌0.5元至184.5元。

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美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場上漲71.72點或0.14％，收在51920.62點；標準普爾500指數下跌0.73點或0.01％，收7357.49點；那斯達克指數下跌118.04點或0.46％，收在25358.6點；費城半導體指數上漲482.67點或3.59％，收13940.87點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 51920.62 ▲71.72 ▲0.14% S&P500 7357.49 ▼0.73 ▼0.01% NASDAQ 25358.6 ▼118.04 ▼0.46% 費城半導體指數 13940.87 ▲482.67 ▲3.59%

資料來源：證交所