面板雙虎創高後拉回整理　群創居成交王

▲面板雙虎量縮強勢整理。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

群創以FOPLP（扇出型面板級封裝）切入半導體供應鏈，以及活化資產雙重題材，股價得以重新評估，今（26）日呈現創高後拉回整理態勢，開低之後，一度試圖回到70.9元平盤價位，不敵短多下車賣壓，跌幅逾3%，退守68元五日線，到10點15分左右，成交量逼近29萬張，居上市第一大個股，友達（2409）則是回測30元整數關卡。

群創在核心LCD玻璃技術切入FOPLP（扇出型面板級封裝），台積電先進封裝技術轉向CoPoS（Chip-on-Panel-on-Substrate）發展過程，群創被點名為合作夥伴之一，群創FOPLP發展階段主要在Chip-first製程，市場評估，今（2026）年半導體業務占整體營收比重不到1%。

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但股價領跑基本面，6月以來上沖下洗，一度突破60元之後，下殺到6月11日40.25元，立即急攻而上，到6月24日突破70元，來到72.6元十八年新高價位，近期股價呈現漲多拉整整理格局，友達也從6月23日33元近五年高點，今日回測五日線30元大關。

市調機構集邦科技分析，台積電聚焦CoPoS製程並鎖定310×310mm基板尺寸，今年為相關設備與材料商的驗證關鍵期，預計明（2027）年試產，並規劃後（2028）年下半年正式量產，台灣面板廠在大尺寸玻璃加工的工藝累積，若能與半導體大廠在先進封裝製程相互配合，縮短玻璃基板技術學習曲線，這也是台灣面板產業轉型升級方向之一。

