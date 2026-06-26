長榮長麗輪荷莫茲海峽遭撞　公司：人船貨平安駛離

▲荷莫茲海峽、示意圖 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

長榮海運表示，長麗輪在通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）期間，駕駛台上層建築右舷遭不明物體撞擊，屋檐處和駕駛室窗戶受損，但人船貨均安，主機航儀一切正常，該艘船已平安駛離荷莫茲海峽，目前長榮營運的船舶已無受困於波斯灣內。

華爾街日報與路透報導，4名消息人士確認，涉事船舶為懸掛新加坡國旗的「長麗輪」（Ever Lovely）。英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，該貨船通報在阿曼附近遭投射物擊中；2名美國官員則向路透表示，伊朗向這艘船開火，甚至有一名安全消息人士說，該船很可能遭無人機攻擊。

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長榮海運發布聲明指出，長榮海運新加坡公司所屬長麗輪（EVER LOVELY）依照英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）建議航路，在通過荷莫茲海峽期間，於台北時間25日晚間9時55分時，航經阿曼Khawr Naiwah東南方3.6海浬處，駕駛台上層建築右舷遭不明物體撞擊。

長榮海運表示，經船員初步檢查，發現屋檐處和駕駛室窗戶受損，但人船貨均安，主機航儀一切正常，無適航性問題，這艘船已平安駛離荷莫茲海峽。 長榮海運進一步說，另外2艘長麒輪（EVER UNICORN）與長蓮輪（EVER LOTUS）也已平安離開海峽，無任何異常，目前長榮營運的船舶已無受困於波斯灣內。