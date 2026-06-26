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「炸雞股」香繼光首登興櫃　股價飄「香」漲破百元大關

▲▼繼光香香雞母公司香繼光26日登興櫃。（圖／香繼光提供）

▲繼光香香雞母公司香繼光今登興櫃。（圖／香繼光提供）

記者巫彩蓮／台北報導

蘋果股價重挫6%，昨（25）日美股四大指數漲跌互見，今（26）日日、韓等主要亞洲股市呈現下挫，台股開低走高一度大跌1700點，惟香繼光（7418）以參考價84元登錄興櫃，盤中成功站上百元，最高來到111元，漲幅逾三成。

台積電昨日ADR下跌1.32%，今日呈現開低走低格局，跌到2325元，月線大關暫失守，IC設計族群成重災區，股王信驊（5274）連四黑，摜壓到15615元跌停價位，聯發科（2454）也鎖住3880元跌停價位，盤中欠缺撐盤主流族群，指數一度大跌1700點，來到44480點，摜破45348點月線大關。

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上市櫃一片慘綠，香繼光以參考價84元登錄，順利站上百元，展開蜜月行情，香繼光旗下自有品牌包括「繼光香香雞」、「美毕臺菜小館」，並代理日本餐飲品牌「金子半之助」、「日本橋海鮮丼 辻半」及「名代 宇奈とと」，產品線涵蓋台式炸雞、台式料理、天丼、海鮮丼及鰻魚丼等品類。

香繼光去（2025）年合併營收16.94億元，其中餐飲收入10.82億元，占比63.87%；商品銷貨、加盟店食材供應、加盟金、權利金及營運管理費等收入6.12億元，占比36.13%，顯示公司除終端餐飲消費收入外，亦具備加盟供應鏈與品牌授權收入基礎，去年稅後淨利1.31億元，每股稅後盈餘（EPS）4.98元，今（2026）年前5月自結營收7.17億元、稅後淨利5241萬元、EPS 1.92元。

關鍵字： 台股香繼光興櫃上市蘋果股價餐飲業績

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