快訊／台股重挫1700點！刷史上盤中第5大跌點 股王、股后跌停

台股今（26日）開低走低，引爆多殺多賣壓，指數一路竄低，跌破月線，最低來到44480.17點，大跌1775點，刷史上盤中第五大跌點，股王信驊（5274）、股后頃穎威（ 6515)跌停。

「炸雞股」香繼光首登興櫃 股價飄「香」漲破百元大關

蘋果股價重挫6%，昨（25）日美股四大指數漲跌互見，今（26）日日、韓等主要亞洲股市呈現下挫，台股開低走高一度大跌1700點，惟香繼光（7418）以參考價84元登錄興櫃，盤中成功站上百元，最高來到111元，漲幅逾三成。

亞股大怒神又來了！台股摔千點 日股重挫逾2800點、韓股大跌6%

美股4大指數25日漲跌互見，不過受蘋果等科技巨頭重挫，亞股周五（26日）大失血，台股跌逾千點，日股大跌2800點，南韓綜合指數跳水，觸發熔斷，跌近6%，摜破8400點。

快訊／郭明鑑請辭！ 國泰金發聲明表達感謝

國泰金（2882）今（26）日早晨6：50分發布重大訊息宣布金控董事、子公司國泰世華銀董事長及國泰私募股權董事郭明鑑請辭。

面板雙虎創高後拉回整理 群創居成交王

群創以FOPLP（扇出型面板級封裝）切入半導體供應鏈，以及活化資產雙重題材，股價得以重新評估，今（26）日呈現創高後拉回整理態勢，開低之後，一度試圖回到70.9元平盤價位，不敵短多下車賣壓，跌幅逾3%，退守68元五日線，到10點15分左右，成交量逼近29萬張，居上市第一大個股，友達（2409）則是回測30元整數關卡。

快訊／台積電跌35元至2355 台股跌近600點「46K失守」

美股25日漲跌互見，日、韓股今（26日）早盤以下跌開出，台股今也開低，以下跌66.66點、46188.60點開盤，跌勢擴大，指數大跌近600點，46K失守，回測45600點。

內幕／郭明鑑兼職爭議燒半年 國泰蔡家3關鍵人物出手速拆彈

市值逾1.63兆元的國泰金（2882）子公司國泰世華銀董事長郭明鑑兼任國泰投信董事、國泰私募股權股份有限公司董事等要職，在國泰金集團扮演重要決策角色，不料在兼任世芯-KY（3661)獨立董事後，引爆一系列關係人交易爭端，事件延燒逾半年，在國泰「三太子」蔡鎮宇衝辦公室揮拳、國泰金董事長蔡宏圖出馬懇談後，郭明鑑今（26）日正式請辭，業界認為此宗危機處理，為國泰金副董事長蔡宗翰接班經營降低風險。

長榮長麗輪荷莫茲海峽遭撞 公司：人船貨平安駛離

長榮海運表示，長麗輪在通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）期間，駕駛台上層建築右舷遭不明物體撞擊，屋檐處和駕駛室窗戶受損，但人船貨均安，主機航儀一切正常，該艘船已平安駛離荷莫茲海峽，目前長榮營運的船舶已無受困於波斯灣內。

台船：無人艇不須塢位就可建造 今年仍以轉盈為目標

台船(2208)今(25)日召開股東會，公司董事長陳政宏表示，海鯤號海測因氣候因素延誤，但只會差幾天，將力拼下半年順利交艦。總經理蔡坤宗則表示，行政院上周剛拍板提出的2100億元《國防自主無人載具採購特別條例》，公司目前雖然接單已經接到2030年第四季，但因無人艇不需要塢位就可建造，必要時也可以使用合作廠商場地，一年接造上百艘沒有問題。

郭明鑑辭任也跑不掉！ 金管會：實地查核國泰投信兼任董事爭議

國泰世華銀行董事長郭明鑑因兼任世芯-KY（3661）獨董，通報作業疏失，違反投信關係人利益迴避原則，事件不斷延燒，郭兼任獨董公司陸續浮出檯面，以及與金控董事長蔡宏圖胞弟蔡鎮宇肢體衝突，今（25）金管會證實，檢查局已經派員赴國泰投信進行實地查核，待報告出爐相關責任方能釐清。