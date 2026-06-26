AI熱潮還能追？下半年的機會跟風險　6／30理財憑中信見分曉

▲ 「理財憑中信」線上直播講座於6月30日（週二）晚上7點由資深財經主播劉姿麟專訪台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道以及中國信託銀行理財規劃部協理廖欣岳，探討下半年全球市場的關鍵。（圖／理財憑中信提供）

記者巫彩蓮／台北報導

今年（2026年）上半年全球股市持續在人工智慧（AI）浪潮推動下強勢表現，臺股不僅頻頻改寫歷史新高，市值更躍居全球第五大市場，面對股市一路攀升，不少投資人思考要「趁勢加碼？還是部分獲利了結？」，市場更關切在AI熱浪狂燒下哪些產業主宰下一個十年。

中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）與ETtoday攜手舉辦「理財憑中信」線上直播講座，由資深財經主播劉姿麟專訪台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道以及中國信託銀行理財規劃部協理廖欣岳，將於2026年6月30日（週二）晚上7點，在「中國信託財富管理LINE官方帳號」，帶大家一起聊聊驅動下半年全球市場的關鍵。

2026年上半年市場最大的影響因素來自地緣政治風險，尤其戰爭與衝突對全球供應鏈、能源價格及通膨造成衝擊，不過從整體景氣循環觀察，高利率與高通膨雖然干擾市場節奏，尚未改變全球經濟向上的長期趨勢，因此市場對下半年仍維持相對樂觀的看法。

然而近期最矚目的就是聯準會（Fed）新任主席凱文‧華許（Kevin Warsh）在2026年6月18日舉行了上任後的第一次聯邦公開市場委員會（FOMC），以一場少見的鷹派表述震撼金融市場，從華許首秀談話，該如何解讀Fed政策的下一步以及還有哪些值得關注的重點？

展望2026年下半年投資環境，投資人最關心的莫過於AI的發展是否可以持續？面對金融市場波動加劇，市場上有一派說法，認為AI股價已經被高估，甚至現在的漲勢反應的已經是2027年訂單滿載，甚至是更遠以後的本夢比了，AI科技是否真的被高估，甚至有所謂泡沫的疑慮呢？

除了AI題材之外，地緣政治依然是下半年不可忽視的風險來源。上半年美伊衝突一度推升國際油價，引發市場對能源供應與二次通膨的擔憂，美國與伊朗談判的進展為何？其他相關的地緣政治風險還包含了美國關稅政策，雖然美國法院撤回了關稅的合法性，但川普近期引用301條款，試圖要重啟關稅壁壘。

回顧25-26年，事實上臺股的指數已經成長了106.4%是全球第三名的成長幅度，現在的高點到底是不是明日的低點？AI動能到底還漲不漲得動？相信透過專家一一釋疑以及解析，投資人可進一步掌握下半年投資趨勢。