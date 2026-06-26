南韓瘋槓桿型ETF、韓股熔斷！　謝金河：泡沫的示警

▲財訊董事長謝金河。（圖／記者謝婷婷攝）

記者巫彩蓮／台北報導

AI科技成長狂潮，帶動南韓大型半導股飆漲，而民眾大舉投資搶進槓桿型ETF，而6月23日南韓金融監督院院長李燦鎮意識問題嚴重性，拋出研擬控管方案，造成當天南韓股市跌到「熔斷」。財信傳媒董事長謝金河以「泡沫的示警！南韓ETF兩倍槓桿的蝴蝶效應！」為題，撰文提醒政府，要留意四貸同堂、六貸同堂等過度信用槓桿投資行為。

以下為他臉書全文：

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泡沫的示警！南韓ETF兩倍槓桿的蝴蝶效應！

股市熱到最高點，經常會出現很多怪現象，最近南韓的金融監督院院長李燦鎮當著鏡頭前，用顫抖的聲音說：即使躺下來，也要把它擋下來！

南韓的金融監督院和台灣的金融管理委員會比較像，李燦鎮像是台灣的彭金隆主委，他要擋的是南韓最近發行的16檔以海力士，三星為標的的兩倍槓桿ETF，其中一檔曾創下單日募集2兆韓元的紀錄。16檔雙倍槓桿吸了14兆韓元的資金，而且92%都是散戶。

這個槓桿也讓海力士，三星波動加大。發行公司為了維持兩倍槓桿比率，必須執行每日平衡機制，一旦海力士，三星股價下跌，券商必須拋售股票維持平衡，形成助長也助跌的循環。

李燦鎮發現這個問題的嚴重性，出來喊停，結果23日海力士，三星都大跌12%以上，日本鎧俠遭到池魚之殃也大跌15.2%。接下來是美光跟著跌13%以上。

海力士和三星的兩倍槓桿ETF，其實最早在香港發生，XL二南方海力士一出來是8.42港元，25日漲到193.65港元，最熱的時候，一天成交量超過2億股。XL二南方三星更是從7.813港元漲到243.1港元。

因為南韓沒有這個標的，南韓投資人紛紛跨境到香港開戶，他們更施壓金監院，結果兩倍槓桿的海力士，三星ETF成為南韓投資人爭搶的標的，南韓投資人借錢湧入，才引來金監院的踩煞車事件。

今天海力士，三星，儘管美光財報出色，股價上漲15%，但南韓的雙塔仍然大跌逾9%，也造成台灣，日本股市的大幅下跌，股市的去槓桿效應可能在這個地方調整。

南韓的雙倍槓桿壓力，也衝擊台灣，很多年輕人湧入股市，有所謂的四貸同堂，六貸同堂，房貸，車貸，信貸⋯⋯全都投入。這個過渡信用，高舉槓桿現象，台灣也值得借鏡！

