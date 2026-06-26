快訊／台股收跌1683.5點、刷史上第三大跌點　台積電跌50元至2340

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（26日）開低走低，加權指數終場大跌1683.5點，以44571.76點作收，為史上第3大收盤跌點，跌幅3.64％，成交量15498.28億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以下跌66.66點開出，指數開低走低，盤中最高達46188.6點，最低44454.22點，終場收在44571.76點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌50元來到2340元，跌幅2.09％；鴻海（2317）下跌9元至248.5元；聯發科（2454）下跌430元至3880元；廣達（2382）下跌4.5元來到362元；長榮（2603）下跌4元至181元。
今天漲幅前5名個股為中福（1435）上漲2.05元，漲幅9.95％；光鼎（6226）上漲1.65元，漲幅9.94％；長廣（7795）上漲41.5元，漲幅9.9％；希華（2484）上漲6.9元，漲幅9.87％；百容（2483）上漲5元，漲幅9.86％。
跌幅前5名個股則為富邦蘋果正二N（02001L）下跌20.9元，跌幅11.09％；穎崴（6515）下跌910元，跌幅10％；聯友金屬-創（7610）下跌225元，跌幅10％；愛普*（6531）下跌110元，跌幅10％；台塑（1301）下跌5.8元，跌幅10％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|中福（1435）
|22.65
|▲2.05
|▲9.95％
|光鼎（6226）
|18.25
|▲1.65
|▲9.94％
|長廣（7795）
|460.5
|▲41.5
|▲9.9％
|希華（2484）
|76.8
|▲6.9
|▲9.87％
|百容（2483）
|55.7
|▲5.0
|▲9.86％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|富邦蘋果正二N（02001L）
|167.6
|▼20.9
|▼11.09％
|穎崴（6515）
|8190.0
|▼910.0
|▼10.0％
|聯友金屬-創（7610）
|2025.0
|▼225.0
|▼10.0％
|愛普*（6531）
|990.0
|▼110.0
|▼10.0％
|台塑（1301）
|52.2
|▼5.8
|▼10.0％
資料來源：證交所
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