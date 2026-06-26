台股暴跌「千金股殺盤」！11檔收跌停 健策、南電逆勢突圍收漲

台股今（26日）以大跌1683.50點作收，創下史上收盤第三大跌點紀錄，而千金股成重災區，高達11檔收跌停，包含股王信驊（5274）、穎崴（6515）均以 跌停作收；不過健策（3653）、南電（8046）逆勢突圍收漲， 智邦（2345）平盤價作收。

快訊／台股收跌1683.5點、刷史上第三大跌點 台積電跌50元至2340

台股今（26日）開低走低，加權指數終場大跌1683.5點，以44571.76點作收，為史上第3大收盤跌點，跌幅3.64％，成交量15498.28億元。

台美首都串連！長榮航直飛華盛頓首班滿載 北美客運航點擴增至10個

長榮航空（2618）繼去年10月開闢德州達拉斯航線後，今年再度拓展北美版圖，開闢美國首府華盛頓新航點，首班也滿載，寫下台灣首度直飛美國首都圈的歷史新篇章。為慶祝華盛頓首航，今(26)日長榮航空董事長林寶水邀請民航局長何淑萍、美國在台協會（AIT）處長谷立言及桃園機場公司董事長楊偉甫，以及特別從華盛頓遠道而來的華盛頓機場管理局執行副總兼首席營收長Chryssa Westerlund及華盛頓特區旅遊局資深副總Theresa Belpulsi共同主持首航儀式，與現場的貴賓及首航旅客共同見證這歷史性的一刻。自此長

快訊／郭明鑑請辭！ 國泰金發聲明表達感謝

國泰金（2882）今（26）日早晨6：50分發布重大訊息宣布金控董事、子公司國泰世華銀董事長及國泰私募股權董事郭明鑑請辭。

面板雙虎創高後拉回整理 群創居成交王

群創以FOPLP（扇出型面板級封裝）切入半導體供應鏈，以及活化資產雙重題材，股價得以重新評估，今（26）日呈現創高後拉回整理態勢，開低之後，一度試圖回到70.9元平盤價位，不敵短多下車賣壓，跌幅逾3%，退守68元五日線，到10點15分左右，成交量逼近29萬張，居上市第一大個股，友達（2409）則是回測30元整數關卡。

快訊／台積電跌35元至2355 台股跌近600點「46K失守」

美股25日漲跌互見，日、韓股今（26日）早盤以下跌開出，台股今也開低，以下跌66.66點、46188.60點開盤，跌勢擴大，指數大跌近600點，46K失守，回測45600點。

「炸雞股」香繼光首登興櫃 股價飄「香」漲破百元大關

蘋果股價重挫6%，昨（25）日美股四大指數漲跌互見，今（26）日日、韓等主要亞洲股市呈現下挫，台股開低走高一度大跌1700點，惟香繼光（7418）以參考價84元登錄興櫃，盤中成功站上百元，最高來到111元，漲幅逾三成。

快訊／台股重挫1700點！刷史上盤中第5大跌點 股王、股后跌停

台股今（26日）開低走低，引爆多殺多賣壓，指數一路竄低，跌破月線，最低來到44480.17點，大跌1775點，刷史上盤中第五大跌點，股王信驊（5274）、股后頃穎威（ 6515)跌停。

亞股大怒神又來了！台股摔千點 日股重挫逾2800點、韓股大跌6%

美股4大指數25日漲跌互見，不過受蘋果等科技巨頭重挫，亞股周五（26日）大失血，台股跌逾千點，日股大跌2800點，南韓綜合指數跳水，觸發熔斷，跌近6%，摜破8400點。

內幕／郭明鑑兼職爭議燒半年 國泰蔡家3關鍵人物出手速拆彈

市值逾1.63兆元的國泰金（2882）子公司國泰世華銀董事長郭明鑑兼任國泰投信董事、國泰私募股權股份有限公司董事等要職，在國泰金集團扮演重要決策角色，不料在兼任世芯-KY（3661)獨立董事後，引爆一系列關係人交易爭端，事件延燒逾半年，在國泰「三太子」蔡鎮宇衝辦公室揮拳、國泰金董事長蔡宏圖出馬懇談後，郭明鑑今（26）日正式請辭，業界認為此宗危機處理，為國泰金副董事長蔡宗翰接班經營降低風險。