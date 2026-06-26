陽明、長榮、萬海與慧洋船隻駛離荷莫茲海峽　台航還在裝貨

▲陽明海運說明「譽明輪」在以安全為前提下駛離荷莫茲海峽。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

陽明(2609)、長榮(2603)、萬海(2615)與慧洋海運(2637)今(26)相繼證實，原困在荷莫茲海峽內的船隻都已駛離，長榮船隻雖遭襲擊但僅輕微損傷，台航(2617)船隻因應租家要求在沙烏地阿拉伯的朱拜勒港裝尿素尚未駛離。因長榮船隻遭襲，國際海事組織(IMO)周四已宣布暫停協助滯留荷莫茲海峽船隻撤離。

根據路透社消息，伊朗為管理通行荷姆茲海峽的船隻而成立的「波斯灣海峽管理局」（Persian Gulf Strait Authority），表示凡未依照其規劃航線航行的船舶，將無法獲得安全通行保障。

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陽明說明公司的「譽明輪」已經離開荷莫茲海峽，但未回覆何時駛離與船上狀況，僅表示公司中東線尚未恢復營運，仍待觀察停火協議期間當地海域安全狀況變化持續評估；該輪後續將依公司整體船隊配置另做安排。

交通部航港局說明，長榮與萬海各三艘原困在波斯灣的船隻，在受困116-117天後，都已離開波斯灣，不存在船舶受困於當地海域的情況，慧洋兩艘因並非國輪公司並未向該局提供訊息。現在只剩台航一艘船還在波斯灣內，以目前情勢看，要駛離需要向伊朗提出申請。

台航今日下午說明，公司有一艘輪船於沙國朱拜勒港(Al Jubail)裝載尿素(預計7/3裝載完畢)，後續航程預計前往印度或泰國等附近範圍港口卸貨；考量距貨物裝畢及駛離海峽仍有一段時間，近日將持續密切關注海峽情勢，妥善安排相關保險，並於裝載完成後視局勢規劃通過海峽。