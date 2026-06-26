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運價約成本價近三倍、估歐美線會有加班船　SCFI上漲3.78%

▲貨櫃船公司六月中美線西線每大箱運價想漲到8千美元，多數攬貨公司認為很難。（圖／取自洛杉磯港務局官網）　

▲目前美西線運價6300美元已是成本價三倍多。（圖／取自洛杉磯港務局官網）

記者張佩芬／台北報導

大型與超大型攬貨公司指出，以目前歐美線現貨市場運價看，運價都是成本價兩倍多到三倍多，估計第三季一定有船公司會派出加班船，而美國線關稅問題與歐洲線船舶過剩問題都可能影響運價後續發展，本周美國線已有多班船降價約200美元。上海航運交易所今(26)日公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲3.57%，來到3239.46點。

本周美西線每大箱運價約6300美元，美東線自約7500美元；歐洲線約5000美元。大型攬貨公司內部資料評估，歐洲線7月1日運價漲幅較前幾波收斂，目前部分船公司開出的市場價格約每大箱(40呎櫃)5500美元左右，顯示歐洲線運價仍維持高檔，但漲勢已趨於溫和。

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美國線方面，船公司仍規劃自7月1日起調漲運價約1,00美元。市場普遍認為，美西北(PNW)及美東(EC)航線較有機會反映本波基本運價調漲(GRI)；至於美西南(PSW)航線，雖然船公司同樣宣布調漲約1500美元，但實際成交價格仍具彈性。

市場資訊顯示，7月1日GRI後，船公司公告價格約為美西南7600美元、美西北7800美元及美東9100美元。整體而言，在旺季備貨需求支撐下，美東市場需求仍相對強勁，美西航線後續仍須觀察市場接受度及實際成交情形。

今日SCFI上海到歐洲每大箱運價5766美元，上漲634美元，漲幅12.35%；地中海線每大箱6900美元，上漲766美元，漲幅12.49%；美西線每大箱6067美元，上漲384美元，漲幅6.76%；美東每大箱7384美元，上漲511美元，漲幅7.43%。

波斯灣線(杜拜)每箱(20呎櫃)運價4592美元，下跌161美元，跌幅3.39%，南美線(桑托斯)每大箱運價8184美元，下跌210美元，跌幅2.50%；東南亞線(新加坡)每箱運價682美元，下跌7美元，跌幅1.02%。


 

關鍵字： 運價成本價近三倍歐美線加班船SCFI上漲3.78%

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