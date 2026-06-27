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都是首檔ETF不配息！　被動009816 、主動00407A 有什麼不一樣？

▲▼19日台股在權值股台積電的帶頭領軍下，開低走高終場上漲335.81點，台積電更是創下1760元的新天價。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

文／棒棒的理財失控週記

凱基投信在市場上推出了兩檔高話題性的「全複利」不配息台股商品：被動改良市值型的 009816（凱基台灣 TOP 50 ETF），以及國內首檔不配息的主動式商品 00407A（凱基台灣主動式 ETF）。

這兩檔商品都是訴求：將成分股發放的股息直接在基金內部自動滾入再投資，放大時間的複利雪球。

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然而，同樣主打不配息與高稅務效率，這兩檔基金在持股的配置上，卻展現出了截然不同的操盤靈魂與產業壓注，依照6/26成分股持有現況分析如下。

選股邏輯：被動動能加碼 vs 主動人機協作

這兩檔基金在建構投資組合的底層邏輯上，有著本質上的區別。

009816：強者恆強的被動延伸型

009816 屬於被動式的「改良版市值型 ETF」，追蹤臺灣指數公司特選臺灣 TOP 50 指數，選股範圍為台股市值前 50 大的龍頭企業。

特別的是，它加入了一個極具進攻性的「動能加碼」機制，當單一成分股達到權重上限時，多出來的資金不會平均分配，而是優先加碼給股價最接近 52 週歷史高點、動能表現前 20% 的強勢股。這讓 009816 在多頭市場中具備極強的爆發力，且內扣費用（經理費與保管費合計僅 0.097%）極具優勢。

00407A：突破框架的主動狙擊型

相較之下，00407A 則是完全由專業團隊（經理人趙偉志）主導，不需要硬性複製特定指數，而是透過基本面研究與多因子量化模型進行「人機協作」。

經理團隊的核心戰略是主動尋找未來 3 到 5 年的全球宏觀趨勢與供應鏈核心，靈活汰弱留強。雖然內扣費用（經理費與保管費合計約 0.785%）明顯高於被動型，但其終極目標是為投資人賺取超越大盤的「超額報酬」。

▲▼009816和00947A有什麼不一樣。 。（圖／棒棒的理財失控週記提供）

護國神山的比例大不同：009816重押4成、00407A不到1成

打開兩檔基金最新公布的實際持股，最大的差異莫過於對護國神山「台積電（2330）」的權重比例。

009816 的半導體純度高達 56.91% ，其中

台積電（2330）：39.86% 。
聯發科（2454）：8.93%。

光是這兩大權值巨頭，就佔全基金接近一半的股票部位，這意味著 009816 的表現將大幅與台股大盤權值股的氣勢高度綁定。

00407A 則將整體半導體產業的權重壓低至 39.09%，其中

台積電（2330）：8.61%。
聯發科（2454）：6.93%。

騰出來的大筆資金，被經理團隊挪移分散到旺矽（2.53%）、力旺（2.01%）、信驊（1.97%）等高單價、高利基且具備高超額報酬潛力的測試介面與 IC 設計冠軍股。

AI 供應鏈零組件次產業：00407A 展現極高的主動性配額

除了半導體之外，我們將目光轉向電子零組件、電腦週邊設備（散熱、伺服器代工、PCB 載板）等 AI 核心硬體板塊，這裡正是兩者拉開差距的主戰場。

009816 受限於純市值框架，在電子零組件業（14.47%）與電腦及週邊設備業（3.63%）的布局相對保守。雖然配置了台達電（5.65%）與欣興（2.44%），但受限於市值排名，其餘廣達（0.94%）、奇鋐（0.79%）、緯穎（0.49%）等 AI 明星股的權重皆在 1% 以下。

00407A 展現極高的主動性，少押台積電，多押 AI 次產業零組件，企圖在個股輪動中捕捉更全面的硬體紅利：

電子零組件業： 19.19%。
電腦及週邊設備業： 11.13%。
通信網路業： 5.49%。

這三個板塊的股票總權重突破三成，包含奇鋐（2.81%）、欣興（2.51%）、金像電（2.25%）等強勢零組件股全面進駐前十名。

009816有金融、00407A一檔都沒有

在非電子權值股的抉擇上，兩者的風格更走向了天秤的兩個極端。

009816 持有達 9.15% 的金融保險業，包含了元大金（1.76%）、富邦金（1.29%）、中信金（1.27%）等多達 12 檔大型權值金控。

雖然在動能機制的優化下，這些金融股的權重比傳統純市值 ETF 來得低，但在市場大幅修正時，這近一成的金控部位仍能為基金提供不可忽視的避震與防禦效果。

00407A 則是沒有金融股權重，經理人直接捨棄傳統防禦板塊，轉而跨界開闢全新的進攻戰場：

其他電子業：9.48%
電機機械 / 工程業： 2.47%
生技醫療業： 2.18%。
其他類股（含文化創意）： 0.55%。

這種完全打破市值常規、純粹看好獨立成長題材的跨界戰術配置，是被動式 ETF 絕對無法複製的優勢。

結語：2擇1？

009816 與 00407A 雖然在產品設計上，共同為台股市場提供了「不配息、專注資產累積」的複利工具，為長線投資者有效降低了股利所得稅與二代健保帶來的交易摩擦成本，但兩者的底層資產配置與風險特徵卻存在顯著的分流。

009816 作為改良型市值 ETF，其核心邏輯建立在「大盤指數 Beta」之上，並透過系統化的規則進行動能加碼。其優勢在於內扣費用極低、持股透明度高，且保留了近一成的金控部位作為防禦骨幹；相對地，其績效表現也將高度受到半導體龍頭企業（如台積電、聯發科）的走勢所牽引。對於偏好系統化配置、認同強者恆強邏輯，且希望緊貼大盤長期成長趨勢的投資人而言，或許是可以考慮的理財工具之一。

另一方面，00407A 作為台股首檔不配息的主動式 ETF，其操作本質在於追求「超額報酬 」。經理團隊透過大幅度低配單一巨頭、完全剔除金融板塊的策略，將資本集中投放於 AI 零組件次產業，以及具備獨立成長題材的生技、其他電子等利基標的。此策略的進攻性較強，資產多數重押於泛科技與特定成長股，因此潛在的淨值波動風險也相對較高，且投資人需承擔較高的主動管理費用。其最終成效，將完全取決於經理團隊與量化模型能否發揮長期汰弱留強、戰勝大盤的操盤實力。

因此，投資人在此兩者之間的抉擇，不應僅看表面回報，而應回歸自身的投資哲學：究竟是傾向於信任低成本、規則明確的指數動能因子；還是願意支付管理溢價，來換取主動團隊跨產業靈活選股、追求打敗大盤的潛力。

投資免責聲明與警語：

本文所提供之個股、ETF 數據與產業配置資訊，僅作為公開資料之整理與學術探討分享，不代表任何投資之推介、買賣建議或獲利保證。

本文所提及之基金最新持股、產業權重與初步模擬配置，均為特定時間點之歷史資料，實際成分股及權重將隨市況與投信策略定期或隨時調整，最新數據請以發行投信官方網站之最新公告為準。

本文由棒棒的理財失控週記授權，不得轉載

關鍵字： 台股ETF不配息主動型ETFAI零組件台積電

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