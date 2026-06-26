蔡阿嘎衝了「砸390萬買聯發科」秒跌停　現賠2萬：下禮拜會漲吧

▲蔡阿嘎買在股價3900。（圖／翻攝自蔡阿嘎FB）



記者施怡妏／綜合報導

台股今（26日）以大跌1683.50點作收，創下史上收盤第三大跌點紀錄，而千金股成重災區，高達11檔收跌停，其中包含聯發科（2454），下跌430元至3880元。YTR蔡阿嘎驚呼，被妻子二伯慫恿，買了一張聯發科，一口氣投入390萬元，「下禮拜就會漲了，對吧！」怎料下單後沒多久，聯發科竟然跌停了，現賠2萬元。

蔡阿嘎今（26）日PO出影片，「就在剛剛被二伯慫恿買了一張聯發科…大家快告訴我，下禮拜就會漲了對吧對吧！」聽說今天是股市大特價的好時機，於是在二伯的慫恿下，他下單一張股價3900的聯發科，等於瞬間390萬All in，二伯見狀還笑喊「不出門也會花錢」。蔡阿嘎則回應「妳不是說今天大特價。」

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▲聯發科跌停了。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）



下單後跌停 現買現賠2萬元



不過，才剛完成下單，蔡阿嘎就開始緊張追問，「下禮拜會不會起來？」二伯在一旁喊不知道。台股收盤後，蔡阿嘎隨即貼出聯發科跌停的截圖，「且慢，現買現跌停，現賠2萬。」

貼文曝光，網友紛紛表示，「你該不會是反指標吧」、「跌停了3880，現買現賠」、「周一不是漲就是跌！往下就再撿一張…沒關係的」、「下禮拜下去就再加碼一張啊」、「是睡飯店還是睡公園，就看周一了」、「嘎哥買一張聯發科像我買杯飲料一樣，眉頭都不皺一下。（我買飲料還要三思）」、「發哥一下單就是一張，太狠了」。