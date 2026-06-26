外資提款台股1431億！面板砍最兇　買賣超前10一次看

▲面板雙虎群創、友達居今日外資賣超前2大個股。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

科技股面臨估值修正壓力，今（26）日亞股上演「黑色星期五」戲碼，台股暴跌1683.5點，摜破45342點月線支撐，而外資狠砍1431.89億元，刷史上單日第二大賣超金額，面板雙雄群創（3481）、友達（2409）分居外資賣超前2名個股。

今年以來，日、韓、台股等主要亞股累積漲幅相當大，外資逢高獲利了結現股、期貨避險部位，今日台股跳空開低，最低觸及44454低點，終場下跌1683.5點或跌幅3.63%，以44571.76點作收，成交值放大至1兆5533元。

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根據證交所統計，外資賣超1431.89億元，創下史上第二大賣超金額，僅次於今年6月24日1774.18億元；投信買超83.95億元；自營商賣超707.34億元，當中自行買賣部分賣超161.19億元，避險操作部分賣超546.15億元，三大法人今日合計賣超2055.28億元。

今日外資賣超前十名個股、張數，分別群創（3481）15萬2253張、友達（2409）6萬943張、鴻海（2317）3萬327張、寶成（9904）2萬4806張、台塑（1301）2萬3336張、緯創（3231）2萬2367張、華邦電（2344）1萬8445張、台化（1326）1萬8102張、玉山金（2884）1萬7608張、第一金（2892）1萬6829張。

今日外資買超前十名個股、張數，分別旺宏（2337）5萬7327張、南茂（8150）1萬8340張、台新新光金（2887）7635張、宏碁（2353）7429張、元大金（2885）7330張、長榮航（2618）7122張、力成（6239）7044張、精成科（6191）6981張、彰銀（2801）6698張、長榮（2603）6678張。

