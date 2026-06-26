模逾千億00929大換股！增刪各22檔　刪台積電、聯發科

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台灣指數公司今（26）日公告三檔台股ETF所追蹤的指數調整，當中資產規模1455億元、復華台灣科技優息（00929）最受矚目，50檔成分股中新增及刪除各22檔，此次成分股變動將於今（26）日盤後生效，也就是下周一（29日）起生效），設有八個交易日的指數調整過渡期。

台灣指數公司公布00929、中信上櫃ESG 30（00928）、兆豐電子高息等權（00943）等三檔台股ETF所追蹤的指數進行成分股調整，00928所追蹤台灣指數公司特選上櫃ESG 30指數，此次並無成分股調整。

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00929資產規模達1455億元、受益人40.8萬人，此次新增22檔成分股，包含鴻海（2317）、佳世達（2352）、英業達（2356）、技嘉（2376）、微星（2377）、瑞昱（2379）、廣達（2382）、中華電（2412）、信邦（3023）、台灣大（3045）、緯創（3231）、神達（3706）、遠傳（4904）、祥碩（5269）、崇越（5434）、瀚宇博（5469）、亞翔（6139）、精成科（6191）、旭隼（6409）、洋基工程（6691）、元太（8069）、至上（8112）。

刪除22檔成分股，分別為仁寶（2324）、台積電（2330）、宏碁（2353）、群光（2385）、億光（2393）、美律（2439）、聯發科（2454）、神基（3005）、文曄（3036）、家登（3680）、和碩（4938）、中磊（5388）、頎邦（6147）、瑞儀（6176）、廣明（6188）、力成（6239）、群電（6412）、環球晶（6488）、是方（6561）、崑鼎（6803）、矽創（8016）、富邦媒（8454）。

00943資產規模達10億元、受益人4078人，追蹤台灣指數公司特選台灣上市上櫃電子成長高息等權重指數，且調整指數定期審核生效日（含）起設有3個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在三個交易日內調整，此次50檔成分股中增刪各20檔。

00943新增股成分股為廣達、精元（2387）、中華電、義隆（2458）、神基、聯陽（3014）、增你強（3028）、零壹（3029）、台灣大、漢科（3402）、安勤（3479）、華擎（3515）、凡甲（3526）、智易（3596）、洋華（3622）、緯軟（4953）、振曜（6143）、耕興（6146）、旭隼、是方。

刪除成分股為信錦（1582）、聯電（2303）、國巨*（2327）、友達（2409）、新巨（2420）、聯詠（3034）、僑威（3078）、日電貿（3090）、全科（3209）、優群（3217）、台星科（3265）、由田（3455）、瑞鼎（3592）、台半（5425）、中美晶（5483）、頎邦、台表科（6278）、啟碁（6285）、廣積（8050）、翔名（8091）。

