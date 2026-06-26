永豐金決議現增籌資200億　注資證券子公司充實資本

▲永豐金擬現増200億元，注資證券子公司。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

永豐金（2890）於今（26）日召開董事會，決議通過辦理現金增資發行普通股，上限7.6億股，每股發行價格暫定26.6元至50元間，實際發行價格依「募集與發行有價證券自律規則」辦理，預計募資200億元。

永豐金表示，辦理現增主要目的為因應目前台股成交熱絡，永豐金證券無論在是股票融資、不限用途款項借貸與自營投資等業務上，都有強勁的資金需求，為支持證券子公司營運及業務擴展的需求，金控決議將注資125億元予證券子公司，董事會另決議將剩餘的75億元將用於償還金控負債，充實資本。

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今日台股市值6月26日達到157兆元，相較於2019年底的40兆元，成長至3.9倍，並超越印度，成為全球第四大市場。台股日均量在今年前5月達到1.19兆元，比2020年日均量2555億元，亦成長4.7倍。永豐金證券在今年前五個月的稅後淨利達62.4億元，年增327%，創下歷史同期新高。

此外，永豐金證券持續展現拓展客戶規模的企圖心，繼去年10月併入匯立證券以拓展外資法人市場後，今日公告永豐金證券將吸收合併京城證券，此舉將進一步擴大證券端個人客戶的廣度與市占率；本次合併案，以永豐金證券為存續公司，將待主管機關核准後另行訂定合併基準日，並擬以合併基準日前一日淨值作為合併對價，以現金取得京城銀行所持有京城證券全部股份。

展望未來，台灣將持續在全球AI投資浪潮下受惠，充實的資本將讓永豐金證券在資本市場助力台灣股市健康發展，並滿足金管會開放的新種業務需求（如、複委託融資及不限用途借貸、外資法人衍生品、OSU不限用途借貸、以及外資法人半年型借貸）。

若以5月底經營概況與現金增資200億元進行試算，完成增資後預計可提升金控的資本適足率19個百分點並降低雙重槓桿比率5個百分點。永豐金證券的資本適足率將提升167個百分點，而債本比將降低120個百分點，這將進一步提高各項證券業務成長的空間。

永豐金現金增資案預計於今年8月向證期局送件，發行價格將待主管機關申報生效後，依市場狀況由董事會授權董事長訂定。預計於今（2026）年第四季完成現金增資，原股東認購比率暫定為80%，惟實際認股率將以認股基準日股東名簿所載之股數為準。

