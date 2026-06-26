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首屆「TAIWAN Hi海運品牌認證」結果揭曉　布袋港與澎湖輪獲金獎

▲交通部林國顯次長與旅運場站類金獎布袋港旅客中心代表合影。（圖／港局提供）

▲交通部林國顯次長與旅運場站類金獎布袋港旅客中心代表合影。（圖／港局提供）

記者張佩芬／台北報導

為提升我國海運客運服務品質，建立優質海運服務典範，交通部航港局推動首屆「TAIWAN Hi海運品牌認證」，今(26)日舉辦頒獎典禮，由交通部林國顯次長、航港局葉協隆局長、港務公司周永暉董事長、台灣設計研究院張基義院長共同出席，並頒獎給獲得金獎的布袋港旅客服務中心與「澎湖輪」等。

林國顯致詞表示，肯定航港局攜手台灣設計研究院共同推動「TAIWAN Hi海運品牌」，結合產學專家翻轉海運形象，透過跨領域合作建立一致性的服務品牌，極具前瞻性。林次長進一步指出，過去海運較重視貨運，而「貨物只要上下就好」，對港埠設施要求不高，因而以往離島及交通船碼頭設施多半只是「讓旅客將就」、缺乏設計感與使用便利之考量，未來期盼透過品牌帶動，將「將就」轉為「講究」，全面翻轉全國商港與交通船碼頭的設施美學。

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林次長強調，政府近年已投入131億元提升港埠建設，並補助43億元汰換公、民船舶，未來並將設計思維融入港埠建設與服務，打造更友善、安全且具品質的海運旅運環境。

▲交通部林國顯次長與客運船舶類金獎澎湖輪代表合影。（圖／航港局提供）

▲交通部林國顯次長與客運船舶類金獎澎湖輪代表合影。（圖／航港局提供）

葉協隆指出，「TAIWAN Hi」海運客運品牌是由航港局與設研院共同創造，過去五年相關單位共計完成了15座海運客運場站的新建改建，以及10艘公民營交通船的購建，透過TAIWAN Hi品牌設計的導入，今天台灣藍色公路的場站與船舶設施環境已經呈現有別以往的嶄新樣貌，提供國內外旅客和離島鄉親舒適高品質的搭船體驗，逐漸成為國人心目中台灣優質藍色公路的代名詞！

去年航港局甚至獲得由卓院長親自頒發的國家產業創新獎。今天的品牌認證頒獎活動，是「TAIWAN Hi」品牌的延伸與擴散，航港局期待將它打造成為台灣藍色公路的米其林標章!

本次認證由台灣設計研究院協助執行，並由張基義院長擔任評審團總召集人，邀集交通運輸、空間規劃、服務體驗、品牌行銷、通用設計及經營管理產官學界專家共同參與。評審過程歷經書面審查、實地訪查及決審等階段，評審團實際走訪各場站及船舶，從旅客實際搭乘旅程出發，檢視旅運服務各接觸點的整體表現。

過去大眾對海運的印象，多半停留在點對點的交通運輸功能；然而，隨著民眾對旅運品質的期待日益提高，海運服務也需要從「能否抵達」進一步回應「是否便利、舒適、安心、友善」的體驗需求。本次認證即希望透過專業評選及實地檢視，引導海運產業從傳統運輸思維，逐步邁向以人為本的旅程體驗服務思維。

▲前排左起台灣設計研究院張基義院長、台航魏健宏董事長、航港局葉協隆局長、交通部林國顯次長、台灣大學廖慶隆教授、港務公司周永暉董事長、港局陳賓權副局長，後排左起港務公司高雄分公司陳中龍副總經理、台航張晉瑋協理、澎湖縣政府王國裕參議、港務公司基隆分公司陳世鴻副總經理、全港通公司廖凱怡專。（圖／航港局提供）

▲前排左起台灣設計研究院張基義院長、台航魏健宏董事長、航港局葉協隆局長、交通部林國顯次長、台灣大學廖慶隆教授、港務公司周永暉董事長、港局陳賓權副局長，後排左起港務公司高雄分公司陳中龍副總經理、台航張晉瑋協理、澎湖縣政府王國裕參議、港務公司基隆分公司陳世鴻副總經理、全港通公司廖凱怡專。（圖／航港局提供）

評審團代表台灣大學土木工程系廖慶隆教授指出，本屆參與認證的各單位均展現高度投入與持續精進的精神，整體表現相當優異。首屆評選不僅重視硬體設施改善，更關注是否能從旅客需求出發，回應空間動線、資訊導引、無障礙友善環境、品牌識別、服務流程及營運管理等面向，許多單位已逐步將服務品質、美學設計與旅客照顧納入日常營運之中，展現台灣海運服務持續升級的成果。

經綜合評選後，本屆最終選出具代表性與示範性的獲獎單位，分別針對「旅運場站類」及「客運船舶類」頒發金獎、銀獎及銅獎各一件，成為台灣海運服務品質提升的重要標竿。

本屆「旅運場站類」由布袋港旅客服務中心榮獲金獎，澎湖車船處交通船馬公候船室及基隆港西岸旅客服務中心則分別奪得銀獎與銅獎；在「客運船舶類」部分，由澎湖輪榮獲金獎，銀獎及銅獎則分別由新台馬輪與南北之星獲得。這些獲獎單位不僅展現優異的服務成果，也為未來更多場站及航商投入服務優化，提供可參考、可學習的典範。

航港局表示，「TAIWAN Hi 海運品牌認證」的意義不僅在於選出優秀案例，更希望透過制度化的認證工具，帶動整體產業共同成長。未來將持續推動相關輔導與認證工作，鼓勵更多海運業者投入公共服務創新與品質精進，共同打造更舒適、友善且具品牌價值的海運服務環境，讓台灣海運成為連結島嶼生活、促進地方觀光與發揚海洋文化的重要力量。

關鍵字： TAIWANHi海運品牌認證布袋港澎湖輪.金獎

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