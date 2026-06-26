快訊／台股4檔飆股「抓去關」　下周一起處置至 7/10

▲台股大跌，今日仍新增4檔處置股。（圖／資料庫）

記者巫彩蓮／台北報導

證交所、櫃買中心今（26）日公告共新增4檔處置股，包括上市的IC設計廠迅杰（6243）和上櫃的電商業者美而快（5321）、PCB 廠霖宏（5464）、半導體測試介面廠雍智科技（6683），處置期皆由下周一（29日）起關到7月10日止。

4檔新增處置股明細如下：

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迅杰：每5分鐘撮合一次

美而快：每20分鐘撮合一次

霖宏：每5分鐘撮合一次

雍智科技：每5分鐘撮合一次