快訊／台股雲霄飛車！華通遭通報違約交割 金額達8574萬元

台股波動過大猶如雲霄飛車，操作難度大增，證交所今（26）公告華通（2313）遭違約交割，由群益新莊通報，金額高達8574.5萬元。

快訊／台股4檔飆股「抓去關」 下周一起處置至 7/10

證交所、櫃買中心今（26）日公告共新增4檔處置股，包括上市的IC設計廠迅杰（6243）和上櫃的電商業者美而快（5321）、PCB 廠霖宏（5464）、半導體測試介面廠雍智科技（6683），處置期皆由下周一（29日）起關到7月10日止。

模逾千億00929大換股！增刪各22檔 刪台積電、聯發科

台灣指數公司今（26）日公告三檔台股ETF所追蹤的指數調整，當中資產規模1455億元、復華台灣科技優息（00929）最受矚目，50檔成分股中新增及刪除各22檔，此次成分股變動將於今（26）日盤後生效，也就是下周一（29日）起生效），設有八個交易日的指數調整過渡期。

外資提款台股1431億！面板砍最兇 買賣超前10一次看

科技股面臨估值修正壓力，今（26）日亞股上演「黑色星期五」戲碼，台股暴跌1683.5點，摜破45342點月線支撐，而外資狠砍1431.89億元，刷史上單日第二大賣超金額，面板雙雄群創（3481）、友達（2409）分居外資賣超前2名個股。

快訊／台股暴跌1683點！外資狠砍1431億元 刷史上第二大

昨（25）日美股四大指數漲跌互見，今年以來，日、韓、台股等主要亞股漲幅相當大，外資進行逢高獲利了結，今（26）日台股呈現急速拉回，台股暴跌1683點，而外資狠砍1431億元，刷史上第二大，僅次今年6月24日1774億元。

永豐金決議現增籌資200億 注資證券子公司充實資本

永豐金（2890）於今（26）日召開董事會，決議通過辦理現金增資發行普通股，上限7.6億股，每股發行價格暫定26.6元至50元間，實際發行價格依「募集與發行有價證券自律規則」辦理，預計募資200億元。

台股暴跌「千金股殺盤」！11檔收跌停 健策、南電逆勢突圍收漲

台股今（26日）以大跌1683.50點作收，創下史上收盤第三大跌點紀錄，而千金股成重災區，高達11檔收跌停，包含股王信驊（5274）、穎崴（6515）均以 跌停作收；不過健策（3653）、南電（8046）逆勢突圍收漲， 智邦（2345）平盤價作收。

快訊／台股收跌1683.5點、刷史上第三大跌點 台積電跌50元至2340

台股今（26日）開低走低，加權指數終場大跌1683.5點，以44571.76點作收，為史上第3大收盤跌點，跌幅3.64％，成交量15498.28億元。

台美首都串連！長榮航直飛華盛頓首班滿載 北美客運航點擴增至10個

長榮航空（2618）繼去年10月開闢德州達拉斯航線後，今年再度拓展北美版圖，開闢美國首府華盛頓新航點，首班也滿載，寫下台灣首度直飛美國首都圈的歷史新篇章。為慶祝華盛頓首航，今(26)日長榮航空董事長林寶水邀請民航局長何淑萍、美國在台協會（AIT）處長谷立言及桃園機場公司董事長楊偉甫，以及特別從華盛頓遠道而來的華盛頓機場管理局執行副總兼首席營收長Chryssa Westerlund及華盛頓特區旅遊局資深副總Theresa Belpulsi共同主持首航儀式，與現場的貴賓及首航旅客共同見證這歷史性的一刻。自此長

快訊／郭明鑑請辭！ 國泰金發聲明表達感謝

國泰金（2882）今（26）日早晨6：50分發布重大訊息宣布金控董事、子公司國泰世華銀董事長及國泰私募股權董事郭明鑑請辭。