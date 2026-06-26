快訊／台股雲霄飛車！華通遭通報違約交割　金額達8574萬元

▲台股波動示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台股波動過大猶如雲霄飛車，操作難度大增，證交所今（26）公告華通（2313）遭違約交割，由群益新莊通報，金額高達8574.5萬元。
台股本周漲跌互見，周一大漲逾1200點，周二、周三各跌640點、1057點，周四反彈，今再暴跌1683點，對投資人而言，台股本周表現如同坐雲霄飛車，操作難度大增。
華通今以下跌10.5元或4.51%、222.5元作收，本周下挫約14%。
▲台股波動示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台股波動過大猶如雲霄飛車，操作難度大增，證交所今（26）公告華通（2313）遭違約交割，由群益新莊通報，金額高達8574.5萬元。
台股本周漲跌互見，周一大漲逾1200點，周二、周三各跌640點、1057點，周四反彈，今再暴跌1683點，對投資人而言，台股本周表現如同坐雲霄飛車，操作難度大增。
華通今以下跌10.5元或4.51%、222.5元作收，本周下挫約14%。
關鍵字： 標籤:**台股震盪 ﹑ 華通違約 ﹑ 台股分析 ﹑ 股市波動 ﹑ 投資難度
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台股波動過大猶如雲霄飛車，操作難度大增，證交所今（26）公告華通（2313）遭違約交割，由群益新莊通報，金額高達8574.5萬元。
2026-06-26 18:39
證交所、櫃買中心今（26）日公告共新增4檔處置股，包括上市的IC設計廠迅杰（6243）和上櫃的電商業者美而快（5321）、PCB 廠霖宏（5464）、半導體測試介面廠雍智科技（6683），處置期皆由下周一（29日）起關到7月10日止。
2026-06-26 18:21
台灣指數公司今（26）日公告三檔台股ETF所追蹤的指數調整，當中資產規模1455億元、復華台灣科技優息（00929）最受矚目，50檔成分股中新增及刪除各22檔，此次成分股變動將於今（26）日盤後生效，也就是下周一（29日）起生效），設有八個交易日的指數調整過渡期。
2026-06-26 17:55
科技股面臨估值修正壓力，今（26）日亞股上演「黑色星期五」戲碼，台股暴跌1683.5點，摜破45342點月線支撐，而外資狠砍1431.89億元，刷史上單日第二大賣超金額，面板雙雄群創（3481）、友達（2409）分居外資賣超前2名個股。
2026-06-26 17:31
昨（25）日美股四大指數漲跌互見，今年以來，日、韓、台股等主要亞股漲幅相當大，外資進行逢高獲利了結，今（26）日台股呈現急速拉回，台股暴跌1683點，而外資狠砍1431億元，刷史上第二大，僅次今年6月24日1774億元。
2026-06-26 16:02
永豐金（2890）於今（26）日召開董事會，決議通過辦理現金增資發行普通股，上限7.6億股，每股發行價格暫定26.6元至50元間，實際發行價格依「募集與發行有價證券自律規則」辦理，預計募資200億元。
2026-06-26 18:05
台股今（26日）以大跌1683.50點作收，創下史上收盤第三大跌點紀錄，而千金股成重災區，高達11檔收跌停，包含股王信驊（5274）、穎崴（6515）均以 跌停作收；不過健策（3653）、南電（8046）逆勢突圍收漲， 智邦（2345）平盤價作收。
2026-06-26 14:03
台股今（26日）開低走低，加權指數終場大跌1683.5點，以44571.76點作收，為史上第3大收盤跌點，跌幅3.64％，成交量15498.28億元。
2026-06-26 13:38
長榮航空（2618）繼去年10月開闢德州達拉斯航線後，今年再度拓展北美版圖，開闢美國首府華盛頓新航點，首班也滿載，寫下台灣首度直飛美國首都圈的歷史新篇章。為慶祝華盛頓首航，今(26)日長榮航空董事長林寶水邀請民航局長何淑萍、美國在台協會（AIT）處長谷立言及桃園機場公司董事長楊偉甫，以及特別從華盛頓遠道而來的華盛頓機場管理局執行副總兼首席營收長Chryssa Westerlund及華盛頓特區旅遊局資深副總Theresa Belpulsi共同主持首航儀式，與現場的貴賓及首航旅客共同見證這歷史性的一刻。自此長
2026-06-26 13:21
國泰金（2882）今（26）日早晨6：50分發布重大訊息宣布金控董事、子公司國泰世華銀董事長及國泰私募股權董事郭明鑑請辭。
2026-06-26 07:08
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