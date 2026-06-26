基隆港新地景《匯聚‧彙聚》落成　從教育看見港灣美學

▲剪綵儀式左起藝術團隊JENNY WU(吳嘉華)、賴人碩建築師、港務公司周永暉董事長、基隆分公司蘇建榮總經理、徵選委員宋鎮邁。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

基隆港建港140週年，在歷史國門廣場迎來了最特別的禮物！台灣港務公司基隆港務分公司主辦之基隆港公共藝術設置計畫《匯聚‧彙聚》於基隆港西岸歷史國門廣場落成，今(26)日辦理落成典禮暨基隆港灣藝術參與工作坊活動。

在港務公司周永暉董事長、基隆分公司蘇建榮總經理、徵選小組委員、藝術團隊《Oyler Wu Collaborative與繼光工務所有限公司》及港西國小、基隆港職場互助教保服務中心師生見證下，為基隆港公共藝術揭開新的里程碑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周永暉致詞時親切的表示：基隆港自1886年開港迄今140年，見證台灣的經濟發展，近年在「客貨併重」的發展定位，除過去貨運的功能外，更融合了客運的經營模式，未來更將致力於提升港口競爭力與AI智慧轉型，目標是讓基隆港蛻變為結合「智慧物流、城市觀光與永續發展」的國際商港。

▲落成典禮貴賓大合照。（圖／基隆港務分公司）

並說明作品命名的深意。「彙」具有極深層的文學意涵，象徵基隆港多元且包容的特質，而「匯」代表基隆港人流、物流、金錢流及資訊流的交會，象徵基隆港百年來匯集無數的航運貿易、旅客進出與夢想啟航，展現港口壯闊的氣勢。未來期待大家透過公共藝術瞭解基隆港的歷史。

本案藝術團隊《Oyler Wu Collaborative & 繼光工務所有限公司》JENNY WU(吳嘉華)及賴人碩建築師等也到場分享作品創作理念。吳藝術家表示這是一次非常棒的合作經驗，她在8歲時由台灣移民美國，應父親的勉勵，期許為台灣貢獻心力，很開心完成這段藝術旅程，與基隆港環境呼吸對話。

作品是一個簡約的方體，以多樣材質組成回應天空、港口與建築，並與人產生關係。特別的是，現場的銅單元已有基隆細雨的痕跡，藝術團隊感性分享，這正是作品與在地環境最強大的連結，隨著雨水、空氣產生的自然氧化現象，紀錄下基隆港的歷史痕跡與文化厚度，讓這件藝術品不只是靜止的物件，而是與基隆港共同呼吸、持續對話的生命體。

▲港西國小及基隆港教保中心藝術參與工作坊活動。（圖／基隆港務分公司）

活動也邀請港西國小及臺灣港務股份有限公司基隆港職場互助教保服務中心師生一同參與。港西國小與教保中心的小朋友們，在藝術團隊的帶領下走讀基隆港周邊空間地景，分享基隆港建港140週年歷史脈絡與港灣藝術發展意涵，再透過實作體驗，動手組裝「立體拼圖」模型，用雙手感受這份藝術之美，期待在藝術與教育的交流互動中，激發更多創意與想像，讓美學的種子在孩子們心中萌芽。

最後在滿滿的期待與祝福中，為活動劃下圓滿句點。基隆港務分公司表示歡迎大家來到基隆港，走進《匯聚‧彙聚》作品內部，用不同角度的「窗景」去欣賞基隆港的山景、海景與城市，感受這份專屬於基隆港的層次與節奏！