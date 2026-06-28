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企業主管唉唉叫！7/1職場霸凌新法上路　誤觸最高罰450萬

記者黃楷元／台北報導

辦公室管理紅線大洗牌！攸關全國勞工權益的《職業安全衛生法》部分條文修正案即將在7月1日正式上路。杜絕職場霸凌的立意甚佳，然而再具體執行面，卻引發不少企業主管的憂心，認為恐怕會造成管理上的大災難。

過去職場霸凌成立與否，常取決於個人主觀認定、充滿模糊空間。新法實施後將首度明定霸凌的定義、認定原則與審酌因素。1111 人力銀行公關經理曾仲葳表示，新法規定的職場霸凌需要同時符合5項要件：第一、發生在勞動場所且與執行職務相關；第二、行為人藉由職務或權勢而為之；第三、行為超過業務上必要且合理的範圍；第四、具有連續持續性；第五、導致當事人身心健康受到危害。

▲▼新版職安法上路，賦予職場霸凌明確定義，需同時符合五項要件。（圖／記者黃楷元攝）

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▲新版職安法上路，賦予職場霸凌明確定義，需同時符合五項要件。（AI協作圖／記者黃楷元製作，經編輯審核）

不過法規也留有引人關注的「例外條款」，曾仲葳提醒，如果情節重大，例如公開的人格羞辱、或是暴力行為，「就算只發生一次」也算霸凌，直接打破了必須具備連續性的既定印象。

而另一個顛覆傳統認知的關鍵是，職場霸凌者不侷限於主管，連平行同事，甚至部屬對主管的「下對上」行為，只要符合要件，都有可能構成霸凌。

公開點名爛、訂餐刻意漏揪 新法上路都算霸凌

在具體實務情境上，許多過去容易被忽略的行為都將劃出紅線。曾仲葳舉例，最常出現的就是社交排擠，例如訂便當、訂飲料刻意不揪，同事團購刻意且反覆性地跳過特定員工；另外還包括公開羞辱，像是專案出錯時在全體會議當眾批評，或是在 LINE 的部門群組公開點名指責報告寫得很爛。即使批評有憑有據，在公開地方進行羞辱就有可能踩線。此外，將座位刻意安排在廁所前等孤立行為的冷暴力，或是故意把任務都派給同一個員工的過度壓榨、以及刻意不派工分配毫無意義的工作來邊緣化員工，都在新法規定的範圍之內。

▲▼職場霸凌新法來了！　踩雷「7大情境」一圖看懂。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲職場霸凌新法來了！　踩雷「7大情境」一圖看懂，點圖可放大。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

然而，這波大動作的修法，也引發外界關注新法上路後是否會帶來管理上的衝擊。雖然勞動部長洪申翰先前強調「並不是任何職場行為、或只要勞工覺得不舒服就是職場霸凌」，必須回歸五大要件審酌。但外界仍不免擔憂，新法上路後，企業主管是否會遭遇管理上的困難。

有不具名的企業主管表示，新法這些規定，在進行合理的績效管理、目標設定或針對工作疏失進行嚴厲糾正時，恐怕會引發「績效管理被誤解為霸凌」的灰色地帶與糾紛，甚至導致管理層在正常指揮監督時綁手綁腳，成為企業正常運作下的隱憂。

企業怠於處理 最高罰450萬 負責人親自霸凌罰個人

新法對企業的罰則也全面分級重罰並加重。曾仲葳強調，雇主不能再等到員工投訴才處理，事前就要主動建置防制政策、申訴機制並完成員工教育訓練，一般希望在2個月內完成調查並對霸凌者進行懲戒。 依據公司規模大小，企業需要建置的機制也有所不同。

10人以上企業，必須建立申訴管道並公開揭露。若為30人以上企業，須訂定霸凌防治措施、申訴與懲處規範，並設立申訴處理單位。至於100人以上企業，則必須成立調查小組，且外部專家不可以少於 1/2、單一性別比例不可以少於 1/3，並設立內部的申覆委員會。

若企業違反規定，如果沒建置機制或拖延處理，經限期改善沒改善，可處 3 萬到 75 萬元罰鍰，最高可加重到 112.5 萬元；如果發生霸凌導致職業傷害、導致員工發生職業病，可處 5 萬到 300 萬元罰鍰，最高加重到 450 萬元，且可以連續開罰直到改善為止。更需要注意的是，如果最高負責人（如老闆、總經理）經認定就是霸凌行為人，最高負責人個人可處 1 萬到 100 萬元以上的罰鍰。

▲▼人力銀行公關經理曾仲葳。（圖／記者黃楷元攝）

▲人力銀行公關經理曾仲葳。（圖／記者黃楷元攝）

曾仲葳建議，勞工若遭遇職場霸凌，優先走內部申訴管道，除非霸凌者是總經理或老闆，則可直接向外部申訴。但外部申訴有時效性，必須在行為發生後 3 年內，或離職 1 年內提出。受害者也可利用企業員工協助方案（EAP）、聯繫「職業災害預防及重建中心」提供心理諮商，若涉及訴訟則可尋求法律扶助基金會協助，保護自身權益。

關鍵字： 職場霸凌勞動部職安法

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