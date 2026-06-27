3大因素造成台股強震失守月線　融資浮額恐擴大波動

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

上周台股創下48218點歷史新高，急速拉回昨（26）日不僅摜破月線，也跌破45000點整數大關，玉山科技島基金經理人王偉哲分析，本周台股再度出現巨幅震盪，市場下跌主因為領漲族群高度集中、市場高槓桿、波動率等三大因素所引發，並非基本面轉壞，在台股技術面漲多回檔整理，加上外資現貨持續賣超、期貨淨空單仍逾7.6萬口，台股呈現高檔震盪走勢。

針對台股投資，王偉哲建議，須留意目前市場融資餘額超過6100億元，投資人風險偏好依然積極，市場籌碼熱度未退卻，一旦國際股市出現較大幅度震盪，短線仍可能引發部分獲利了結或融資調節賣壓，擴大指數波動。

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但從資金面及產業面觀察，目前AI伺服器、先進製程、ASIC、網通及高階記憶體等產業趨勢並未出現改變，台灣基本面在全球股市中仍名列前茅，中長期多頭架構穩健且動能充足，拉回整理將有助於後續行情發展更加健康。

王偉哲進一步表示，儘管美光財報亮眼，然美國經濟數據優於預期導致升息預期升溫，加上中東地緣政治風險再度出現變數，引發市場避險情續升溫，且多頭累積漲幅已大，市場逢高調節獲利；事實上，除了台股，包過韓國、日本股市等，近期同樣受到美股影響而出現震盪行情，建議近期採觀望並控制槓桿與持股水位，留意波動率是否持續擴大問題，考量7月進入電子法說旺季，預期景氣與盈餘仍為主導台股長線走勢關鍵，不妨趁市場震盪及槓桿修正後再進場佈局。

不過從美股來看，王偉哲分析，第二季S&P500企業營收年增率預估達22.9%，獲利年增率預估達11.5%，均高於近5年平均水準，其中資訊科技產業仍是主要成長引擎，受惠AI投資持續擴張及半導體需求增溫，市場對美國科技企業獲利展望維持正向，因此本次震盪較偏向資金面與評價面調整，並非景氣反轉訊號，預期未來大型科技企業展望持續反映AI需求維持強勁，市場情緒有望逐步回穩。



