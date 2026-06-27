美女董座「燒垃圾」打進半導體供應鏈！　年收12億

圖文／鏡週刊

AI帶動半導體大擴產，晶片愈先進、垃圾愈多，產生的化學廢棄物也愈複雜，當市場焦點都放在晶圓廠、AI伺服器與先進封裝時，一門鮮少曝光的「垃圾生意」正默默成為半導體供應鏈不可或缺的一環。

2012年成立的台鎔科技，雖不是科技廠，但也不僅是單純「燒垃圾」，它專攻半導體廢汙泥、廢溶劑處理與循環再利用，每月處理數千噸，客戶涵蓋世界最重要科技大廠，是其強勁後勤部隊。2020年接任董事長的陳麗麗，外界原本以為她只是企業二代，卻在短短幾年間從零開始鑽研，每天駐廠10小時，連坐月子都與客戶視訊開會搶單。她不只推動公司走向資本市場，更大膽砸下60億元成立子公司翰陽綠能，試圖證明一件事：垃圾不是終點，而是下一門生意的起點。

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▲廠內管線複雜，陳麗麗說，台鎔是全台第一家把蒸餾、焚化整合成一套製程的業者，可將焚化的廢蒸氣再循環給蒸餾塔運作，降低天然氣使用。減碳量約2950噸。

走進位在桃園觀音的台鎔廢棄物處理廠，沒有印象中焚化廠的雜亂與灰濛濛，而是整齊如厚牆的白色溶劑桶及布滿管線的巨大裝置。

「我們是全台第一家把焚化跟蒸餾整合在同一套流程的廠，可回收再生的進蒸餾塔，去除水分後再生成較低階的工業用溶劑，譬如家具用的底漆；不能回收的就進焚化爐燒掉，產生的廢熱蒸氣再回供蒸餾系統運作，形成循環，也減少天然氣、瓦斯使用。」戴著細框眼鏡、笑容清新，手裡還握著一杯手搖飲的陳麗麗外貌年輕，很難讓人第一時間聯想到，她就是掌管高科技廢棄物處理大廠的董座。而她簡單清楚地就解釋了公司的優勢。

▲台鎔廠分成兩區，焚化區直接燒掉不可再生的廢溶劑、廢汙泥，蒸餾塔則將可再生的廢溶劑純化後製成較低階的工業用溶劑，可供家具底漆使用。

不是送來就燒 上萬筆資料配方燒垃圾

看似簡單，背後其實藏著高度技術門檻。「我們是特許行業，必須先送申請書，要擬定很完整的計畫，經政府同意後才能蓋廠，不是你有錢就可以蓋。」台鎔科技是台灣前三大半導體廢溶劑處理業者，以蒸餾、焚化雙軌製程，專門處理半導體廢汙泥與廢溶劑，客戶涵蓋國內最重要半導體大廠。

▲實驗室裡有科技廠送來的樣品，處理前都要先經過分析檢驗成分。台鎔手握數萬筆數據，知道怎麼燒最穩定，降低焚化爐損壞，提高運轉數。

但不同半導體廠、面板廠，甚至不同製程，所產生的廢溶劑成分、酸鹼各不同，燒不好，會產生化學反應傷害爐體。「那些大廠不可能告知洗晶圓的溶劑有什麼成分，而且每天的成分還會變，所以每家公司要送進來燒，都要先提供樣品，進我們實驗室分析。」台鎔有超過萬筆大數據配方，知道哪些廢溶劑一起燒、如何燒比較不傷設備。

▲台鎔100％投資的子公司翰陽綠能，是新竹縣第一座焚化爐，燒垃圾所產生的廢氣可轉成電，並與新竹縣及台電都簽了20年約，每年可穩定貢獻12億元營收。



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