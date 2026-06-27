台積電每跌100元就買！杜金龍曝多頭格局未變　這價位是甜甜價

圖文／鏡週刊

台股衝新高後掀起巨震，加權指數動輒上下震盪千點，散戶心驚膽跳，面對這波「瘋狗浪」行情，台股老先覺杜金龍認為，現階段進入主升段的休息期間，回測幅度約4,000點～6,000點，但長線多頭未改變，杜金龍估明年5月台股挑戰53,000點，現在的回檔就是低接的機會，他教戰「台積電跌百元進場法」，在市場波動中安穩抱好股。

杜金龍根據波浪理論分析，本波台股主升段漲幅超過29,000點，已達前波初升段漲幅的2.618倍，因此46,000點附近是重要技術壓力區，「這波高點48,218點，主升段休息完還有末升段，至少會再漲1萬點。」杜金龍估年底站上5萬點，回推台積電股價為2,800多元。

以目前震盪幅度來看，杜金龍推斷這波不會只跌一點點，修正幅度約落在4,000～6,000點之間，但只要台股能守住4萬點、最差在36,000點附近整理，他認為多頭趨勢仍未遭到破壞。

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而權王台積電是帶動指數向上的核心引擎，只要AI趨勢未變，台股多頭格局就不易結束，杜金龍說，「台積電不像飆股漲那麼快，都是一段一段地漲，所以自高點每下跌100元我就進場。」他教戰，參考前一天台積電期貨的收盤價，再加約10元，設定為隔天開盤前的委託買進價。

以今年6/5為例，當時台指期夜盤崩跌，台積電期貨收在2,225元，他決定在週一開盤前，直接加10元掛單2,235元（期貨收盤價+10元）買進，6/8現貨一開盤，最低殺到2,230元，杜金龍買在當天最低點，彎腰撿便宜。

他說，台積電這波強勁起漲點在2,135元，未來若再回到2,200元附近都是甜甜價，值得買進長抱。

至於空手者擔心買了又跌怎麼辦？杜金龍認為，好股票要先求有，「重挫時、跌100元時再進場，也曾經回檔165元，進場都沒有太大問題，因為台積電的底部慢慢墊高嘛！空手一直等不敢買，就會買不到。」



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