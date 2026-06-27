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台股被當「軟柿子」吃　阮慕驊推論重挫1683點主因

台股27日大跌，寫下史上第三大單日跌點。（圖／黃耀徵攝）

▲台股27日大跌，寫下史上第三大單日跌點。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

美股雖受到美光財報表現優於預期激勵，但蘋果股價重挫衝擊科技股表現，也拖累台股27日開低走低。加權指數終場大跌1683.50點，收在44571.76點，跌幅3.64％，寫下史上第三大單日跌點，引發市場高度關注。對此，財經專家阮慕驊在社群平台分析，認為蘋果股價重挫可能是引爆台股大跌的重要因素。

阮慕驊表示，蘋果近期股價下跌，主要原因在於產品價格調漲，而漲價背後則與記憶體價格持續攀升有關。他進一步推論，「蘋果會不會砍台灣代工單的價，柿子撿軟的吃不是嗎？」

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他指出，這波記憶體、被動元件及電子零組件價格全面走揚，連蘋果都必須透過調漲產品售價因應，恐使消費性電子產品價格全面上升，也將進一步推升通膨壓力。他形容，目前是「記憶體業者吃飽吃好，大家吃土」，市場呈現「一榮俱榮、一枯俱枯」的效應。

不過，阮慕驊的分析也引發不少網友討論。有網友認為，台股此次下跌較像是市場情緒所造成，直言「AI景氣依舊強勁，看不到泡沫疑慮，升息也非迫在眉睫，跌成這樣並不合理」，質疑市場只是藉題發揮。

其他投資人也指出，「融資、貸款的太多，外資殺一下就人踩人了」、「應該說理由稍為牽強，但是跌成這樣就當合理的回檔，畢竟從42000又爬了6000點」、「華爾街要跌只是找個理由」、「記憶體漲價不是一天兩天的事，蘋果的產品不漲才奇怪吧！？不懂市場在恐慌什麼？」

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