台股震盪不猜低點也能賺　教授靠「老牌基金」輾壓大盤

圖文／鏡週刊

台股漲跌起伏有如大怒神，外資瘋狂倒貨，不少投資人陷入「該停損還是加碼」的兩難，基金教授朱岳中卻走自己的路，他不追熱門股、不看短線漲跌，就愛長抱基金，安聯、野村等老牌基金更是心頭好，20年來滾出幾十倍報酬，「市場震盪劇烈，與其猜低點，不如交給專業經理人。」他說。

朱岳中分享，自己長抱安聯台灣科技基金多年，即使市場經歷金融海嘯、疫情、升息循環與多次股災，他都沒有輕易出場，而是一路抱牢，最終資產已經翻了好幾倍。

多數投資人陷入的最大誤區不是買錯，而是無法長期持有，「尤其面對台股劇烈震盪，上漲時急忙追高、下跌時恐慌停損，最後反而賺不到市場長期成長的果實。」朱岳中還說，台灣投資人近年受到ETF熱潮影響，但以實際數據來看，多檔基金甚至贏過大盤。

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根據Morningstar統計資料，截至今年6月，台股主動基金不論短、中、長期績效，多數期間都優於台股加權指數，以20年累積報酬率來看，台股主動基金平均報酬達1,648％，遠高於台股加權指數的605％，若採取定期定額，20年累積報酬也達867％，同樣贏過大盤的368％。

若把時間拉近來看，近10年台股主動基金平均報酬率達968％，大盤則約422％，近5年報酬322％，同樣大幅領先台股指數的168％。朱岳中認為，這顯示台灣以電子股、半導體及中小型成長股為主的市場環境下，優秀經理人的選股能力，更有機會創造超額報酬。

朱岳中也分享他長抱的基金安聯台灣科技基金，今年以來報酬122.02％，贏過大盤62.62％，近年規模快速成長，突破千億元大關，是少數規模吸金千億元的主動式股票基金。

至於長抱策略，朱岳中分享9字心法：「定期定額、停利不停扣」，當基金回報達到個人的設定目標（例如20％或30％）時，可適度將獲利部分的資金，單筆獲利入袋，但是，定期定額扣款絕對不能停，因大盤像最近這樣暴跌、淨值下滑時，扣到的反而是更多、更便宜的基金單位數，「像我定期定額投資基金超過20年，期間我只贖回過3次，結婚、買房、裝修等需求，每次都是為了用錢才贖回。」他說。



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