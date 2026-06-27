護國神山自己救！台積電遭外資連4 砍　3家上市櫃公司搶進280張

▲台積電遭外資連4砍 。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台積電（2330）遭外資棄養連砍4個交易日，持股比例降至7成以下，創17 年半最低紀錄，不過近3個交易日（6/24~6/26）包括聯發（1459）、大學光（3218）與永邑-KY（2939）3家上市櫃公司公告共買進台積電280張。

台積電本周二（6月23日）創下2535元歷史新高，但卻遭外資趁勢調節，其中周三單日台積電跌掉100元，外資當天也賣超高達3.8 萬餘張，是近期少見大賣壓，隨著外資一路砍，目前外資持有台積電佔比降至69.8 %，創自 2008 年 12 月 8 日以來最低水位。

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台積電26日以下跌50元或2.09%、2340元作收，從本周高點2535元跌至昨日盤中低點2325元，跌掉8%。

3家上市櫃公司看準台積電長期向上發展趨勢，公告買進台積電持股， 大學光在25日公告在6月16日至25日買進台積電90張，每張平均買進價格在2383.29元；大學光早在3、4月陸續買進台積電，目前帳上累計持有台積電達553張。

聯發是在24日公告買進台積電150張，目前帳上累計持有台積電達350張。至於永邑-KY代子公司英屬維京群島商永邑國際控股有限公司台灣分公司公告在25日首買進40張。



