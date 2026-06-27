長榮航空華盛頓-桃園直飛首航　韓國瑜率訪美立委團搭乘返台

▲長榮航空總經理孫嘉明(左)與華盛頓機場管理局總裁暨執行長Jack Potter(右)於首航儀式互贈紀念品。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／華盛頓特區報導

長榮航空（2618）26日首航華盛頓特區–桃園航線，為歡慶開航，長榮航空特別與華盛頓杜勒斯國際機場共同舉行首航儀式，立法院長韓國瑜也率跨黨派立委訪美團貴賓搭乘長榮航空華盛頓飛桃園的首航班，並參與現場剪綵，共同見證這歷史時刻。

長榮航空總經理孫嘉明表示：「華盛頓杜勒斯機場是旅客進入首都圈的重要門戶，此次長榮航空能順利將航網延伸到美國的心臟–華盛頓，都要感謝所有貴賓的大力支持。我們非常看好華盛頓的市場潛力，未來無論是商務或者觀光，都能讓長榮航空美東航網布局更加完善，也能帶給更多旅客優質的服務」。

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▲長榮航空總經理孫嘉明致詞。（圖／記者高兆麟攝）



立法院長韓國瑜表示：「很榮幸受邀出席長榮航空華盛頓特區—桃園直飛航線首航儀式。新航線的開通不僅反映近年台美旅運需求持續成長，更象徵雙方夥伴關係邁入新的里程碑。華盛頓特區作為美國政治決策中心及全球重要外交樞紐，直航將能進一步拉近兩地距離；此次率領跨黨派立委團訪美期間，在國會外交、政府交流、智庫對話及僑界、企業界互動方面均有豐碩成果，相信直航開通後，將進一步為雙方關係穩健發展注入新動能」。

▲立法院長韓國瑜致詞。（圖／記者高兆麟攝）



駐美國台北經濟文化代表處俞大㵢大使表示：「今年適逢美國建國250週年，欣見長榮在此歷史時刻開闢桃園–華盛頓特區直飛航線，有助進一步增進雙邊互動與深化情誼」。

維吉尼亞州航空局局長Gregory Campbell表示：「持續擴大客運航空網路，是深化維吉尼亞州對外聯絡、提升整體競爭力的關鍵。這條航線不僅能為在地居民與企業帶來更多發展機會，我們也非常榮幸能促成這次合作，一起為民眾打造更便利的交通環境」。

華盛頓機場管理局總裁暨執行長Jack Potter表示：「今天大家一同見證了華盛頓杜勒斯國際機場與國家首都圈邁向新里程碑，這是華盛頓第一次直飛台北，台灣身為科技與文化重鎮，未來不論是在地居民或旅客，都能透過這條航線從台北輕鬆轉機前往亞洲數十個主要城市。同時，我們也非常期待迎來更多亞洲旅客，親自體驗華盛頓特區世界級的博物館、名勝古蹟與多元包容的文化魅力」。

華盛頓機場管理局航空業務發展副總裁Paul Bobson表示：「我們努力拓展華盛頓特區與亞洲的連結，這條航線將能大幅深化雙邊的經貿、觀光與文化交流，我們特別感謝長榮航空與我們合作無間，也感謝各相關單位長久以來的嚴謹規畫，期待能為太平洋兩岸的旅客、企業與社區帶來更多發展的機會」。

▲華盛頓機場管理局特別安排水門儀式迎接桃園–華盛頓特區首航班的到來。（圖／記者高兆麟攝）



華盛頓機場管理局特別安排水門儀式迎接桃園–華盛頓特區首航班的到來，並由華盛頓機場管理局總裁暨執行長Jack Potter親自接機，熱誠歡迎長榮航空總經理孫嘉明及首航班旅客抵達華盛頓，並於華盛頓飛往桃園的首航儀式中，精心安排具有東方特色的舞龍舞獅表演，雙方也於儀式中互贈紀念品，由總經理孫嘉明致贈波音787-9飛機模型，Jack Potter則回贈「客製華府地圖框畫」，象徵兩地正式搭起空中橋樑，開啟未來緊密合作的新篇章。

同時為感謝旅客的支持，長榮航空也提供首航禮「華盛頓首航限定HYDY時尚保溫水瓶」送給所有旅客，以紀念開航重要時刻，此外台灣觀光署也準備了「台灣特色茄芷袋零錢包」贈予首航班旅客，讓旅客感受台灣最溫暖的人情味。

華盛頓為美國重要的政治與經濟中心，聚集了眾多國際組織與跨國企業，對國際商務及學術往返有著穩定的需求，華盛頓特區–桃園航線的開闢，為往返台灣與美國東岸的旅客提供更便利的選擇。此外，由北美往返亞太地區的旅客，亦可透過長榮航空綿密的航網於台北轉機。長榮航空持續深耕北美市場，航點遍布洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、休士頓、達拉斯、芝加哥、華盛頓、溫哥華及多倫多共10個航點，每週提供98班的便利服務。