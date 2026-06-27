長榮航空在華盛頓「總統飯店」舉辦開航晚宴　歡慶北美第十航點開航

▲長榮航空在華盛頓「總統飯店」舉辦開航晚宴。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／華盛頓特區報導

長榮航空（2618）於美東時間26日晚間在華盛頓特區的威拉德洲際酒店舉辦盛大開航晚宴，由長榮航空總經理孫嘉明主持，現場貴賓雲集，包括AIT華盛頓總部執行理事Ingrid Larson、駐美國臺北經濟文化代表處大使俞大㵢和夫人，以及美國國務院、華盛頓機場管理局、華盛頓特區旅遊局、各國駐美外使代表、客貨運業者及台商等重要貴賓皆出席，共同歡慶長榮航空華盛頓-桃園開航的重要時刻。

長榮航空表示，此次開航晚宴場地特別選定當地最具歷史的酒店，融合永恆的典雅和現代的舒適，兩百多年來接待過許多總統、皇室成員和文化界名人，更有「總統飯店」的美名，讓造訪者感受首都中心的歷史魅力。為了讓當地貴賓更進一步認識長榮航空，現場除精心地將公司元素與宴會廳融合為一，也展示了皇璽桂冠艙和豪華經濟艙的機上服務用品，並安排經典爵士樂團表演，以及多道精緻美食及甜點，讓賓客一踏入晚宴就感受到開航的喜慶氛圍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為慶祝這歷史時刻，長榮航空總經理孫嘉明邀請駐美國臺北經濟文化代表處大使俞大㵢和夫人，以及AIT華盛頓總部執行理事Ingrid Larson和美國國務院台灣協調處處長Judy Kuo進行切蛋糕儀式，象徵新航線圓滿啟航。為感謝各界的共襄盛舉，長榮航空總經理孫嘉明也邀請馬里蘭州州務卿Susan Lee、華盛頓機場管理局副總裁Paul Bobson、華盛頓特區旅遊局資深副總裁Theresa Belpulsi、交通部觀光署紐約辦事處主任莊靜真等貴賓上台，共同舉杯祝酒慶賀，並感謝產官各界的深切祝福，相信華盛頓首都航線開通後，在各界的支持及重視下，共創兩地的繁榮發展。

孫嘉明於致詞時表示：「華盛頓新航線的開闢，更展現了我們深耕北美市場的豐碩成果。華盛頓特區不僅是美國的首都，更是眾多跨國企業及國際機構等總部的所在地，匯聚了全美最頂尖的人才，並有豐富多元的歷史人文景觀，例如莊嚴的白宮、國會大廈以及世界級的博物館群，定能帶動兩地商務往來與觀光旅遊熱潮。」



駐美國臺北經濟文化代表處大使俞大㵢表示：「很榮幸出席見證桃園-華盛頓特區首航，此為雙邊關係之重大里程碑，本年適逢美國建國250週年，我們共享自由與民主等價值，也期盼藉由直航讓互動更加緊密。」

AIT華盛頓總部執行理事Ingrid Larson表示：「作為連結兩個首都的首條直飛航線，這條新航線將帶來令人振奮的機遇，讓旅行比以往都更加便捷。」

長榮航空華盛頓航線開闢後，提供每週4班的服務，以波音787-9客機飛航，北美旅客能經由長榮航空綿密完善的亞洲航網，便捷轉機前往亞洲各大主要城市，同時也可透過長榮航空洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、休士頓、達拉斯、芝加哥、溫哥華、多倫多共10條北美直飛航線，每週共計98個航班，再結合星空聯盟成員加拿大航空、聯合航空、哥倫比亞航空及巴拿馬航空合作聯營航班，並和阿拉斯加航空、捷藍航空、夏威夷航空、太陽城航空、西南航空與西捷航空等多家主要航空公司合作，航網延伸覆蓋美洲地區逾200個城市。