搶買ETF「分割親民價」！00685L下周最後交易日　1檔公告時程異動

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
2檔ETF將進行分割作業，其中由群益投信發行「群益臺灣加權指數單日正向2倍」（00685L）分割作業進入倒數計時階段，下周二（6/30日）為分割前最後交易日，預計分割後7月7日上市，價格更親民；至於另一檔ETF富邦NASDAQ-100（00662）公告相關分割時程將有異動調整。
00685L屬於台股槓桿型ETF，在26日以下跌24.70元或8.10%、280.35元作收，此前通過分割比率為24，以26日收盤價換算，分割後一張約11.68元，價格相當親民。
00685L依時程規畫，自7月1~6日停止在市場買賣，6月30日為分割前最後交易日，7月7日作為新受益憑證換發基準日、新受益憑證上市開始買賣日及舊受益憑證終止上市日。
台股大多頭，越來越多人投入槓桿型ETF，分割後元大台灣50正2（00631L）買氣搶搶滾，投資人越跌越買，但理財專家提醒，一旦遇到長時間修正，可能面臨巨大的資金壓力。
另一檔海外股票ETF富邦NASDAQ（00662）已通過分割作業，採「1拆5」方式進行，以26日收盤價119.1元計算，分割後約23元上下，價格更親民。
00662本預計7月29日起暫停交易，8月4日恢復交易，惟富邦投信公告因要申請第一次追加募集，相關分割作業時程將有異動調整。
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