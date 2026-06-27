搶買ETF「分割親民價」！00685L下周最後交易日 1檔公告時程異動

2檔ETF將進行分割作業，其中由群益投信發行「群益臺灣加權指數單日正向2倍」（00685L）分割作業進入倒數計時階段，下周二（6/30日）為分割前最後交易日，預計分割後7月7日上市，價格更親民；至於另一檔ETF富邦NASDAQ-100（00662）公告相關分割時程將有異動調整。

護國神山自己救！台積電遭外資連4 砍 3家上市櫃公司搶進280張

台積電（2330）遭外資棄養連砍4個交易日，持股比例降至7成以下，創17 年半最低紀錄，不過近3個交易日（6/24~6/26）包括聯發（1459）、大學光（3218）與永邑-KY（2939）3家上市櫃公司公告共買進台積電280張。

3大因素造成台股強震失守月線 融資浮額恐擴大波動

上周台股創下48218點歷史新高，急速拉回昨（26）日不僅摜破月線，也跌破45000點整數大關，玉山科技島基金經理人王偉哲分析，本周台股再度出現巨幅震盪，市場下跌主因為領漲族群高度集中、市場高槓桿、波動率等三大因素所引發，並非基本面轉壞，在台股技術面漲多回檔整理，加上外資現貨持續賣超、期貨淨空單仍逾7.6萬口，台股呈現高檔震盪走勢。

都是首檔ETF不配息！ 被動009816 、主動00407A 有什麼不一樣？

凱基投信在市場上推出了兩檔高話題性的「全複利」不配息台股商品：被動改良市值型的 009816（凱基台灣 TOP 50 ETF），以及國內首檔不配息的主動式商品 00407A（凱基台灣主動式 ETF）。

長榮航空華盛頓-桃園直飛首航 韓國瑜率訪美立委團搭乘返台

長榮航空（2618）26日首航華盛頓特區–桃園航線，為歡慶開航，長榮航空特別與華盛頓杜勒斯國際機場共同舉行首航儀式，立法院長韓國瑜也率跨黨派立委訪美團貴賓搭乘長榮航空華盛頓飛桃園的首航班，並參與現場剪綵，共同見證這歷史時刻。

2張今彩539頭獎800萬元無人領 獎落台中市、新北市

到投注站買彩券，也要記得兌獎！台彩統計發現，目前今彩539頭獎還有2名幸運兒沒有現身領錢，獎金皆為800萬元，領獎期限則落在8月下旬。

快訊／台股雲霄飛車！華通遭通報違約交割 金額達8574萬元

台股波動過大猶如雲霄飛車，操作難度大增，證交所今（26）公告華通（2313）遭違約交割，由群益新莊通報，金額高達8574.5萬元。

快訊／台股4檔飆股「抓去關」 下周一起處置至 7/10

證交所、櫃買中心今（26）日公告共新增4檔處置股，包括上市的IC設計廠迅杰（6243）和上櫃的電商業者美而快（5321）、PCB 廠霖宏（5464）、半導體測試介面廠雍智科技（6683），處置期皆由下周一（29日）起關到7月10日止。

永豐金決議現增籌資200億 注資證券子公司充實資本

永豐金（2890）於今（26）日召開董事會，決議通過辦理現金增資發行普通股，上限7.6億股，每股發行價格暫定26.6元至50元間，實際發行價格依「募集與發行有價證券自律規則」辦理，預計募資200億元。

模逾千億00929大換股！增刪各22檔 刪台積電、聯發科

台灣指數公司今（26）日公告三檔台股ETF所追蹤的指數調整，當中資產規模1455億元、復華台灣科技優息（00929）最受矚目，50檔成分股中新增及刪除各22檔，此次成分股變動將於今（26）日盤後生效，也就是下周一（29日）起生效），設有八個交易日的指數調整過渡期。