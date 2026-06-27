無人機產業鏈首度完整亮相　歐洲台灣形象展創逾1.29億美元商機　

▲經濟部江文若次長與貴賓一起參觀，左起波蘭經濟發展暨科技部政務次長Michał Jaros，歐盟執委會成長總署(DG GROW)副總署長Valère Moutarlier和江次長。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的「2026歐洲台灣形象展(Taiwan Expo in Europe 2026)」於6月24日在波蘭華沙圓滿落幕。本屆展覽以「Resilient(韌性)、Reliable(信賴)、Rebuild(重建)」為主軸，集結106家台灣企業參展，三天展期共吸引10,347人次專業人士及民眾參觀，創造逾1.29億美元商機，充分展現台灣產業創新實力與台歐深化合作的豐碩成果。

近年全球供應鏈重組、能源轉型及數位化浪潮加速發展，位處歐洲樞紐的波蘭，憑藉完善製造基礎與區域物流優勢，已成為中東歐最具成長潛力的經濟體之一。本屆台灣形象展首度移師波蘭舉辦，不僅成功提升台灣產業在歐洲市場的能見度，更進一步強化台歐產業鏈結與合作關係。

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因應全球無人機產業快速崛起及歐洲市場需求擴大，本屆展覽首度設立無人機專區，邀集16家台灣企業展示涵蓋材料、關鍵零組件、飛控系統、通訊設備及整機製造的完整供應鏈實力，吸引來自波蘭、烏克蘭、荷蘭等國專業買主熱烈洽談。

▲無人機區受到高度重視；圖為雷虎科技。(圖／貿協提供)

此外，隨著歐盟能源轉型政策持續推進，以及烏克蘭重建需求逐步升溫，儲能設備、能源管理系統及電力基礎建設解決方案亦成為現場最受矚目的商機焦點，多家台灣企業已與歐洲合作夥伴展開後續合作洽談，展現台灣綠能產業的國際競爭力。

本屆展覽吸引眾多歐洲重量級企業及機構來臺灣館尋求合作機會。在航太與國防領域，法國跨國航空集團Safran波蘭總經理親自率隊尋找關鍵零組件供應夥伴；智慧製造與工業應用方面，法國電競品牌Konix及全球條碼解決方案領導企業SATO集團積極洽詢邊緣AI、影音傳輸及智慧物流解決方案。

綠能與永續發展領域同樣成果亮眼，法國建材龍頭Saint-Gobain及羅馬尼亞最大循環經濟與綠能集團Green Group，均對台灣綠能技術與儲能系統展現高度興趣。德國生醫科技新創CENIOS則表示，台灣將AI、ICT與醫療技術深度整合的能力令人印象深刻，堪稱全球標竿。

在區域合作方面，匈牙利第五大城佩奇市(Pecs)副市長率團來訪，就當地科技園區規劃與工研院進行交流；科索沃資通訊協會(STIKK)亦由會長親自率團參觀，希望引進台灣優質ICT及智慧硬體解決方案，共同推動區域數位轉型。

▲供應鏈韌性論壇討論熱絡。(圖／貿協提供)

本屆活動另一亮點為「台歐供應鏈韌性合作論壇(Taiwan-Europe Supply Chain Resilience Forum)」，由經濟部次長江文若、歐盟執委會成長總署（DG GROW）副總署長 Valère Moutarlier，以及波蘭經濟發展暨科技部政務次長Michal Jaros共同揭幕，來自台灣、歐盟及波蘭政府、產業界與研究機構代表齊聚一堂，聚焦人工智慧(AI)、先進製造、智慧移動、無人機及供應鏈韌性等關鍵議題。

與會代表一致認為，台灣完整的ICT及半導體供應鏈優勢，結合歐洲先進研發能量與廣大市場規模，將共同驅動下一波產業升級與創新發展。論壇中特別指出，台歐合作模式正從傳統貿易往來，進一步升級為以「Trusted Supply Chain(可信賴供應鏈)」為核心的戰略夥伴關係，共同因應全球經濟與地緣政治變局帶來的挑戰。

為協助企業掌握烏克蘭重建契機，外貿協會亦攜手日本貿易振興機構（JETRO）舉辦「烏克蘭重建商機研討會暨台日企業交流媒合會」，成功搭建台灣、日本、波蘭及烏克蘭四方交流平台。

活動聚焦能源基礎建設、智慧城市、AI應用、儲能及數位轉型等領域，促進跨國企業合作對接，為未來共同參與烏克蘭重建工程奠定重要基礎，也展現台灣企業在全球重建與永續發展議題中的積極角色。

▲華沙當地孤兒院童對舞鈴劇團演出甚感新鮮與驚艷，展中文化演出搭起台波友誼橋樑。(圖／貿協提供)

在全球經濟與產業版圖持續重塑之際，台灣形象展已成為台灣企業拓展國際市場的重要平台。透過本屆展覽，台灣不僅向歐洲展現世界級科技創新與製造實力，更深化了台歐在供應鏈韌性、數位轉型、綠色能源及產業創新等領域的合作基礎。

外貿協會指出，未來台灣將持續攜手歐洲夥伴，以信賴為基礎、以創新為動能，共同打造更具韌性、更具競爭力的產業生態系，為全球經濟永續發展開創新局。