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「台達電一直跌」引熱議！創天價反轉跌3成　股民搶進人數飆天高

▲▼ 台達電總部 。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台達電近期股價直直落引起討論 。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

電源龍頭台達電（2308）股價在5月27日盤中寫2585元歷史新高後反轉向下，至昨日（26日）以1810元作收，1個月跌掉3成，引起股民熱議，對於這向來被視為績優生的台達電股價越跌，也吸引投資人逢低加碼，股東人數跳增至逾51萬人，創下新高紀錄。

台達電股價從創下天價2585元後，近一個月跌多漲少，近期更是連拉出12根黑K棒，其中投信連賣超10個交易日，外資則是連4砍，市場討論聲不斷。

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此前半導體研究機構SemiAnalysis一篇報告指800VDC大規模出貨將推遲到2028年，比市場預期還晚，造成台達電股價受影響回檔修正，雖此傳言後被輝達（NVIDIA）澄清，但因緊接來自投信獲利賣壓，難挽台達電股價頹勢。

台達電在26日以大跌170元或8.59%、1810元作收，盤中一度失守1800元，跌至1790元，創下逾二個半月低點，而與一個月所創下天價相比，跌掉3成。

▲▼台達電股東人數 。（AI協作圖／記者林潔禎製作，經編輯審核）

台達電股價跌，卻吸引買氣，除5月29日該周創新高，見部分獲利了結賣單，股東人數下滑，自此卻因股價向下調整，股東人數逆勢增高，至6月26日來到51萬3406人，近一個月增加逾13萬人。

關鍵字： 台達電股價暴跌股東人數半導體投資趨勢

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