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上櫃食品公司「德麥」獨董辭世！公司發布重訊證實

▲▼德麥公司獨立董事楊蒂敏辭世。（圖／翻攝德麥官網）

▲德麥公司獨立董事楊蒂敏辭世。（圖／翻攝德麥官網）

記者柯振中／綜合報導

上櫃食品公司德麥（1264）26日發布重訊，證實公司獨立董事、審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會委員楊蒂敏辭世，因此予以解任，缺額將於最近一次股東會中辦理補選事宜。

德麥發布重大訊息！獨立董事楊蒂敏辭世予以解任

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據了解，德麥食品公司1989年成立，至今已營運37年，公司約9年前啟用位在五股工業區的新大樓，作為總公司的新址，如今傳出獨立董事辭世的消息，令人感到十分錯愕。

 

關鍵字： 德麥食品楊蒂敏獨立董事股東會最新消息

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