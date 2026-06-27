上櫃食品公司「德麥」獨董辭世！公司發布重訊證實

「台達電一直跌」引熱議！創天價反轉跌3成 股民搶進人數飆天高

電源龍頭台達電（2308）股價在5月27日盤中寫2585元歷史新高後反轉向下，至昨日（26日）以1810元作收，1個月跌掉3成，引起股民熱議，對於這向來被視為績優生的台達電股價越跌，也吸引投資人逢低加碼，股東人數跳增至逾51萬人，創下新高紀錄。

搶買ETF「分割親民價」！00685L下周最後交易日 1檔公告時程異動

2檔ETF將進行分割作業，其中由群益投信發行「群益臺灣加權指數單日正向2倍」（00685L）分割作業進入倒數計時階段，下周二（6/30日）為分割前最後交易日，預計分割後7月7日上市，價格更親民；至於另一檔ETF富邦NASDAQ-100（00662）公告相關分割時程將有異動調整。

護國神山自己救！台積電遭外資連4砍 3家上市櫃公司搶進280張

台積電（2330）遭外資棄養連砍4個交易日，持股比例降至7成以下，創17 年半最低紀錄，不過近3個交易日（6/24~6/26）包括聯發（1459）、大學光（3218）與永邑-KY（2939）3家上市櫃公司公告共買進台積電280張。

3大因素造成台股強震失守月線 融資浮額恐擴大波動

上周台股創下48218點歷史新高，急速拉回昨（26）日不僅摜破月線，也跌破45000點整數大關，玉山科技島基金經理人王偉哲分析，本周台股再度出現巨幅震盪，市場下跌主因為領漲族群高度集中、市場高槓桿、波動率等三大因素所引發，並非基本面轉壞，在台股技術面漲多回檔整理，加上外資現貨持續賣超、期貨淨空單仍逾7.6萬口，台股呈現高檔震盪走勢。

快訊／加油再等等！ 中油下周國內汽、柴油各調降1元及0.8元

台灣中油公司今（27）日宣布，自下周一（29日）凌晨零時起至7月5日晚上12時止，汽、柴油各調降1元及0.8元，分別為92無鉛汽油每公升30.4元、95無鉛汽油每公升31.9元、98無鉛汽油每公升33.9元、超級柴油每公升29.5元。

都是首檔ETF不配息！ 被動009816 、主動00407A 有什麼不一樣？

凱基投信在市場上推出了兩檔高話題性的「全複利」不配息台股商品：被動改良市值型的 009816（凱基台灣 TOP 50 ETF），以及國內首檔不配息的主動式商品 00407A（凱基台灣主動式 ETF）。

長榮航空在華盛頓「總統飯店」舉辦開航晚宴 歡慶北美第十航點開航

長榮航空（2618）於美東時間26日晚間在華盛頓特區的威拉德洲際酒店舉辦盛大開航晚宴，由長榮航空總經理孫嘉明主持，現場貴賓雲集，包括AIT華盛頓總部執行理事Ingrid Larson、駐美國臺北經濟文化代表處大使俞大㵢和夫人，以及美國國務院、華盛頓機場管理局、華盛頓特區旅遊局、各國駐美外使代表、客貨運業者及台商等重要貴賓皆出席，共同歡慶長榮航空華盛頓-桃園開航的重要時刻。

長榮航空華盛頓-桃園直飛首航 韓國瑜率訪美立委團搭乘返台

長榮航空（2618）26日首航華盛頓特區–桃園航線，為歡慶開航，長榮航空特別與華盛頓杜勒斯國際機場共同舉行首航儀式，立法院長韓國瑜也率跨黨派立委訪美團貴賓搭乘長榮航空華盛頓飛桃園的首航班，並參與現場剪綵，共同見證這歷史時刻。

2張今彩539頭獎800萬元無人領 獎落台中市、新北市

到投注站買彩券，也要記得兌獎！台彩統計發現，目前今彩539頭獎還有2名幸運兒沒有現身領錢，獎金皆為800萬元，領獎期限則落在8月下旬。

快訊／台股雲霄飛車！華通遭通報違約交割 金額達8574萬元

台股波動過大猶如雲霄飛車，操作難度大增，證交所今（26）公告華通（2313）遭違約交割，由群益新莊通報，金額高達8574.5萬元。