遭外資提款爆量狂瀉　專家：這檔「便當股」仍可追

▲法人指出，群創2026年營收可望有雙位數年增。（圖／CTWANT資料照）

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「買進群創，身心受創。」台股26日慘跌，面板大廠群創（3481）股價狂瀉，淪為大提款機，外資出手爆砍15.22萬張下，終場大跌8.32%，收在65元，成交量為73.56萬張。

股海專家杜金龍指出，當大盤震盪劇烈，高價電子股現買現跌，法人機構為了保住績效或避險時，資金就會猶如水往低處流一般，迅速撤出高基期的高價股，轉而大量湧入股價低於182元的「便當股」。什麼是「便當股」？杜老師解釋，他長期追蹤證交所的數據，算出目前台股所有上市櫃公司的「平均股價」大約落在 182 元。

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而隨著AI浪潮席捲半導體產業，群創逐漸擺脫傳統面板股形象，現在反而是「買進群創，身心舒暢。」根據法人最新報告顯示，群創目標價上調至85.3元，同時將投資評級升至「買進」。

群創近年積極推動轉型，除車用電子、非顯示器業務外，也大舉布局面板級扇出型封裝（FOPLP），成為關注焦點，帶動股價走強。法人指出，群創2026年營收可望有雙位數年增，全年也將可獲利。

群創因股價狂飆要求公布最新自結財報，今年首季營收為666.45億元，年增19%；獲利為17.92億元，年增65%；稅後純益（EPS）為0.2元，年增67%；4月營收達212.37億元，年增12%、獲利21.59億元，年增2654%、EPS為0.27元。

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