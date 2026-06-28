台灣高鐵信用評等　惠譽調到「AAA」級

▲台灣高鐵。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

惠譽國際信用評宣布，將台灣高速鐵路股份有限公司國內長期評等由「AA+(twn)」調升至「AAA(twn)」，評等展望維持穩定；同時確認其國內短期評等為「F1+(twn)」。

惠譽指出，本次升評主要反映台灣高鐵近年債務與流動性結構持續改善，帶動自身信用體質內部評估上調，並使公司與政府評等之間的差距縮小。現行評等也反映台灣高鐵相較國內同業具備較低違約風險。

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在政府支持方面，惠譽認為台灣政府對台灣高鐵具備強力監管能力。自2015年財務改革以來，政府及相關機構持股約63%，其中交通部代表政府持有約43%，且相關股份不得轉讓或處置，以確保政府對公共運輸服務維持控制權。

惠譽也指出，政府過去曾透過交通部及相關機構注資300億元，協助強化台灣高鐵資產負債表；財改方案並延長高鐵特許經營期，承諾2063年前不開放其他高鐵公司競爭，提升台灣高鐵營運穩定性。

惠譽表示，高鐵服務對台灣西部主要城市連通、商業及經濟活動具重要戰略意義，若發生違約，其他交通方式難以完全緩解衝擊，也可能影響政府及其他政府相關企業融資管道與成本，因此政府支持動機被評為「強」。

財務面來看，台灣高鐵流動性管理審慎，來自官股金融機構的授信管道穩定。公司預期未來24個月非受限制現金及定存將維持100億至200億元，加上逾200億元未動用授信額度，足以支應短期流動性與債務償還需求。

台灣高鐵債務已由2021年底約2850億元，降至2025年底低於2300億元，淨債務對EBITDA比率亦在疫情後持續下降並維持低於7倍。惠譽認為，後續軌道車輛資本支出不致對整體債務及流動性造成重大影響。

台灣高鐵自2007年營運，為台灣唯一高速鐵路服務供應商。惠譽表示，該評等已達最高水準，未來無上調空間。