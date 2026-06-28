一周前剛調降的荷莫茲海峽戰爭險　因長麗輪等遇襲昨日已調升

▲美伊停火協議剛簽戰事又起，才調降的戰爭險昨日立即調升。（圖／路透）

記者張佩芬／綜合報導

根據英國《金融時報》報導，上周航行荷莫茲海峽的船體戰爭險，一度自船舶價值的約5%降至折扣後的約2%，但因長榮海運「長麗輪」與「基庫號」油輪25日先後遭到伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)無人機襲擊，船舶保險經紀人公司CTX Special Risks台灣公司行政總裁吳約男表示，昨(26)日國際保險業已立刻調升保費。國內保險業則表示，實際調幅明日上班時間才能確認。

2月28日兩伊戰爭爆發後，航行荷莫茲海峽船隻都需要投保戰爭險，3月5日保費約船舶價值的0.4%到1%，但是在3月12日已調升至5%，3月22日因為多國有組隊護航等訊息傳出，另保險公司根據累計的保險風險估算，衡量還有可以承保空間，曾經降到1%到3%之間，之後隨海峽情勢保費上上下下。

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一張保單效期約7天，如未發生事故，可根據退費條款退回五成上下保費。價值1億美元船隻，以保險費率5%計算，保費高達500萬美元。

由於「長麗輪」與油輪是在美伊達成停火協議後遭襲，美軍昨日起對伊朗發動連兩日的攻擊，目標包括美軍戰機針對伊朗的軍事監控設施、通訊系統、防空據點、無人機儲存設施及布雷能力等進行打擊，使得美、伊之間的停火協議備受挑戰。

川普也發文證實美軍再次對伊朗發動攻擊，批伊朗違反停火協議，「他們很可能永遠學不會教訓」，「也許有一天，我們再也無法保持克制，將被迫以軍事手段完成我們已成功展開的任務。若真走到那一步，伊朗伊斯蘭共和國將不復存在！」

伊朗革命衛隊則透過聲明證實對駐中東地區的美軍發動飛彈與無人機攻擊，目標鎖定科威特賽勒姆空軍基地(Ali Al Salem Air Base)的美軍，以及巴林首都麥納瑪薩勒曼港的美國海軍第五艦隊。

國內保險業者指出，因這兩天爆發的衝突，很可能明日保費就會重回5%。兩伊戰爭期間被困在波斯灣的船隻，每日都要支付戰爭險，吳約男表示，實際費率根據船舶滯留區域的危險性有所不同。