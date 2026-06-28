媽媽玩股「欠下千萬債」全家人幫忙還！他嘆：一度繳不出小孩餐費

▲全家人幫媽媽還債務。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，媽媽沉迷股票，尤其熱衷當沖，後來又相信投顧老師，陸續加入不同會員課程，光是會費就繳了至少上百萬元。只要聽到老師喊哪檔股票會漲，媽媽就跟著買進，即使股價下跌，也照著對方建議續抱、攤平，最後虧損越滾越大，甚至借錢投資，最終背上數千萬元債務，連累全家人。

媽媽越陷越深 借錢加碼盼一次翻身



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有網友在Dcard發文，媽媽沉迷股票已經很多年，特別是當沖操作，之後開始相信投顧老師，並加入一個又一個會員，會費累計至少上百萬元；只要老師說哪一檔股票會漲，媽媽就毫不猶豫買進，若股票下跌，老師說續抱，媽媽就繼續抱著，若老師說攤平，媽媽也跟著加碼，結果一檔接著一檔套牢。

隨著虧損擴大，媽媽沒有停手，反而開始借錢跟單，從信用貸款到房屋增貸都用上，只希望靠下一檔股票一次補回所有損失。原PO指出，最後背上幾千萬元債務，房子賣了，全家人的生活也跟著垮了，債主、銀行與法院都不會去找那些投顧老師，真正面對債務的仍是家人，「最後扛下所有債務的，是我們一家人。」

債務壓力落到兒女身上



包括原PO在內的兒子、女兒，都拿出積蓄還款，有人貸款，還有人兼差增加收入。原PO坦言，「我自己的小孩甚至一度連餐費都快繳不出來」，他也提醒，若已經開始借錢投資、盲目跟隨所謂明牌操作，就該提高警覺，因為最後承受損失的，往往不只投資人本人，還包括整個家庭。

貼文曝光，網友表示，「帶她去看醫生戒賭吧」、「她是沉迷於賭博不是股票」、「你只要想想，要是投顧老師真的有這麼厲害，自己賺不香嗎？何必還要開班」、「你媽真的很不適合玩股票…辛苦了」。

還有苦主指出，「+1，我媽 也是一樣，槓桿、融資，永和2棟房子全燒進去了，還欠一屁股債，現在我們的家訓：絕不融資、槓桿、借貸玩股票，除非自己的閒錢」、「跟我媽情況很像，她是玩期貨選擇權，結果兩棟房子搞沒了，還負債累累，我和妹妹不幫她還債，讓她自己去找工作重新生活」。