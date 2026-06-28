美科技巨頭搞AI好瘋！兩大案吸金5.1兆元　債市拉警報

▲科技巨頭舉債籌資攻AI，華爾街憂喜參半。圖為美股示意照。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣／綜合報導

AI軍備競賽越燒越旺，美國科技巨頭近期大舉募資，光是Alphabet與SpaceX兩大案合計規模就達1600億美元，約新台幣5.1兆元，也讓債券市場開始拉警報。

《彭博社》報導，Alphabet本月出售850億美元股票，SpaceX也完成創紀錄的750億美元IPO。市場預期，OpenAI最快明年可能上市，Anthropic與Meta也評估籌措股權資金，顯示AI熱潮正推升科技業新一波募資潮。

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表面上看，企業增資可增加現金、強化資產負債表，對債權人原本是利多。不過，部分投資人擔心，這些科技公司即使現金流強勁，仍急著籌措大筆資金，代表未來AI相關資本支出恐比市場原先預期更高，後續也可能需要發行更多債券。

Columbia Threadneedle投資級信用主管Tom Murphy指出，這顯示科技公司的資本支出可能還會進一步上升。

債市已率先出現壓力。SpaceX本月發行250億美元投資級債券，但債券上市交易後快速走弱，相較美債已出現約3.6億美元帳面損失。Alphabet宣布增資後，公司債表現也轉弱，市場解讀與投資人擔憂AI投資支出有關。

摩根大通目前預估，到2030年，AI與資料中心相關支出將達5.5兆美元，較去年11月預估再增加4000億美元；未來5年資料中心融資需求中，可能有2.1兆美元要透過高評等債券市場籌措。

債券投資人最擔心的是，科技公司若押錯AI方向，承擔風險的將不只是股東。股票投資人若押中AI浪潮，可能享有高報酬；但債券投資人收益有限，一旦企業投資失利，卻可能面臨本金損失。

L&G固定收益主管Anthony Woodside表示，債券持有人通常會樂見企業增資，因為這代表資產負債表惡化速度可能放慢；但實際上，這也意味更多債務即將到來，股權不是取代債務，而是補充債務。

目前仍有投資人認為，科技公司增資是正面訊號，代表企業有能力取得現金，也願意讓股東承擔稀釋，顯示管理層相信AI投資前景。不過，市場疲態已開始浮現，基金經理人對AI相關債券變得更挑剔，也要求更高報酬。

整體來看，AI熱潮正推升美國科技巨頭的募資與舉債規模，但市場也開始質疑，這場燒錢競賽最終能否轉化為實際獲利。若AI商業化進展不如預期，科技債恐成為下一波市場壓力來源。