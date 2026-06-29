保險業也大發戰爭財　商船滯留波斯灣期間每日都要保戰爭險

▲被困在波斯灣內的船隻，每日都要保戰爭險。（圖／路透）

記者張佩芬／綜合報導

海運界高階指出，船運市場近幾年發的災難財與戰爭財，其實保險業也不惶多讓，今年2月28日爆發的兩伊戰爭，困在波斯灣內的船隻多達3200艘，而滯留在灣區內的船隻，都需要加保船體戰爭險，讓保險公司大發戰爭財。英國《金融時報》在相關報導中指出：「保費較戰前上漲了高達20倍，保險業因此受到廣泛批評。」

2020年因新冠疫情爆發，讓貨櫃船公司發了3年的災難財，2023年年底紅海危機迫使商船繞駛好望角，造成船隻周轉率降低，本因船噸過剩問題應該下修的運價得以穩住，保住了船公司的獲利。

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今年的美伊戰爭，因為波斯灣航線原油與成品油的出口量約占全球海運石油總量的20%，造成油輪運價飆漲；貨櫃船運部分因為波斯灣航線僅佔總運力的1.5%到3%之間，相較之下影響小很多。

對保險業來說，今年大發戰爭財，船隻通行荷莫茲海峽的戰爭險ㄧ張保單效期僅七天，保費費率在船舶價值的1%到5%之間，滯留在灣區內的船隻，保費費率則在0.5%上下。

業界透露，像台航(2717)目前還在灣區內裝貨的8.4萬噸卡薩姆型散裝船，本月中新簽的一個月保險合約，保費費率0.6%計算，要繳75,600美元保費，無出險可折扣50%，也就是未發生事故實付37,800美元。

台航船隻在灣區內已受困120天，也就是4個月時間，累計約付出151,200美元保費。而台航船隻是以一年長約出租，保險費由租家負擔。

貨櫃船的船舶價值比散裝船高，需要支付的保費也高，而且不管是自有船或是租來營運的船，都要由經營的貨櫃船公司支付保費。