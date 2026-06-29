00981A不是最強　4檔TISA基金近半年績效全超車

▲台股大漲，市場瘋主動式ETF，但上路將滿一年的TISA基金，績效更亮眼。



圖文／鏡週刊

當市場還在瘋主動式ETF時，TISA類型基金早已領跑在前。據統計，今年來TISA台股基金平均報酬率達77.5%，不僅打敗大盤、被動式ETF，更勝過主動式ETF表現。在AI多頭進入選股決勝之際，低成本、專家把關與長期複利優勢的TISA基金，值得投資人關注。

上半年台股在AI供應鏈輪番大漲下，指數頻創新高，推升大盤漲幅逾5成，同時帶動主動式ETF投資熱潮；其中，規模突破2900億元的00981A（主動統一台股增長），憑藉亮眼績效與高曝光度，成為最受矚目的明星產品。但當市場資金一窩蜂追逐主動式ETF時，投資人不知道的是，上路將滿一年的TISA（臺灣個人投資儲蓄帳戶）級別基金，表現其實更漂亮。

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根據晨星統計，截至6月上旬，今年來TISA級別基金平均績效達77.5%，一般台股基金約74.6%，台股主動式ETF為66.6%，被動式ETF為53.2%，同期大盤漲幅則為50.2%。不僅如此，TISA基金在近3個月及6個月平均報酬率也繳出完勝成績。

若對焦人氣爆棚的主動式ETF代表、00981A，統計至6月8日，今年來報酬率80.6%，近3個月漲幅55%，近6個月漲幅90.5%，堪稱主動式ETF績效王。但將眼光拉回到TISA基金，則能挖寶出更多驚喜。

其中，施羅德台灣樂活中小基金、第一金小型精選基金、野村優質基金及第一金創新趨勢基金等TISA級別標的，不論在今年來、近3個月或近6個月績效區間，報酬率皆跑贏00981A。

甚至6月8日當天台股重挫超過1500點、跌幅約3.5%；野村優質基金單日跌幅僅不到1.1%，對比00981A當日跌幅近3%，展現出經理人攻守兼備的優秀操盤能力。

野村優質基金經理人陳茹婷指出，全球4大雲端服務供應商（CSP）每年砸下數千億美元資本支出，支撐AI基礎建設，這些投資能否回收，是未來兩年最大考驗。「這不代表AI行情會立刻結束，因為目前市場資金仍相當充沛，科技巨頭多年累積大量現金流，短時間內仍有能力持續燒錢，AI供應鏈將持續受惠。」

但投資人要開始建立「安全下莊」觀念。她認為，一般人投資最大錯誤，不在沒有買到飆股，而是無法理解「複利加時間」的威力。「投資圈有著名的72法則，即用72除以年化報酬率，便能推估資產翻倍所需時間；若1檔基金長期年化報酬率達18%，資產約4年即可翻倍。」陳茹婷強調，真正能投資致富的不是短線神操作，而是找到能長期貢獻報酬成長率的資產，並長期持有。



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