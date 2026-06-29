美伊「邊打邊談」油價回漲　日韓股走跌

▲亞洲股市示意照。（資料照／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

美國與伊朗軍事衝突再度升溫，市場憂心中東原油供應受干擾。美伊再度交火引發市場對中東原油供應的擔憂，國際油價回漲，美股期貨同步小幅走高，不過亞股表現分歧，日韓股市今（29）日早盤承壓下挫，台指期開盤僅小漲210點。

據《CNBC》報導，美國西德州中質原油（WTI）期貨上漲0.71%，報每桶69.72美元；國際布蘭特原油（Brent）上漲0.36%，報每桶72.25美元。稍早交易中，布蘭特原油一度上漲0.8%至每桶72.57美元，WTI期貨則上漲1.1%至每桶70美元。

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報導指出，美國周末對伊朗軍事目標發動攻擊，以報復德黑蘭在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）沿線對商業航運發動襲擊。美國總統川普隨後在Truth Social發文表示，美軍已攻擊伊朗飛彈與無人機儲存地點及沿海雷達設施，原因是伊朗「再次違反停火協議」。

儘管戰事升溫，美伊雙方仍維持「邊打邊談」局面。據參與談判的巴基斯坦消息人士透露，目前旨在終結衝突的談判已暫停，但各方代表仍留在瑞士，待獲得批准後即可恢復協商。美國官員則否認談判取消，強調有關執行諒解備忘錄（MOU）的技術性會談仍按既定時程推進，並表示雙方目前將停止軍事行動，商船可自由通行。

美股期貨周日小幅走高，道瓊工業指數期貨上漲124點、漲幅0.2%；標普500指數期貨上漲0.4%；那斯達克100指數期貨上漲0.5%。

亞太股市周一早盤漲跌互見。開盤半小時，日經指數下跌1.1%、跌736.71點，報68,623.71點；韓國綜合股價指數（KOSPI）下跌3%，三星電子跌5%，SK海力士跌4.5%。

華爾街上周表現分歧，市場資金持續由科技股轉向其他類股。標普500指數與那斯達克綜合指數上周分別下跌近2%與4.6%，輝達（Nvidia）與Alphabet跌幅均超過8%，Meta、蘋果（Apple）及亞馬遜（Amazon）也都下跌逾4%；科技股權重較低的道瓊工業指數則逆勢上漲0.6%。

Yardeni Research總裁艾德．雅德尼（Ed Yardeni）表示，投資人似乎正出現「AI疲勞（AI Fatigue）」，開始質疑大型雲端業者投入AI基礎建設的龐大支出最終是否能帶來回報，也擔心新技術將快速淘汰現有技術，形成所謂的「創造性破壞（creative destruction）」。